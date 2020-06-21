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Варшава: протест у посольства Беларуси против политических репрессий

21.06.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под посольством Беларуси по ул. Вертнича в Варшаве собралось, по словам одного из полицейских, более 600 человек, которые образовали живую цепь в несколько сотен метров.
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Бело-красно-белые исторические флаги Беларуси развеваются над головами протестующих. Они держат в руках транспаранты на польском и белорусском языках, передает "Белсат".

Рядом по дороге ездит автобус с надписью 3%. Оппоненты Лукашенко дали ему прозвище «Саша 3%» как только он получил такой уровень поддержки в одном из онлайн-опросов.
 
 
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Под посольством Беларуси по ул. Вертнича в Варшаве собралось, по словам одного из полицейских, более 600 человек, которые образовали живую цепь в несколько сотен...
 
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