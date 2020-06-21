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Меня задержали на пикете: что делать? Краткая инструкция

21.06.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как максимально безопасно высказывать свое мнение во время этой президентской кампании? Что делать, если вас задерживают?

Меня задержали на пикете: что делать? Краткая инструкция
Мужчина с бело-красно-белым флагом на пикете альтернативных кандидатов в Минске. 7 июня 2020 г. Фото: belsat.eu
"Белсат" подготовил инструкцию, в которой ответили на основные вопросы.

Что такое мирное собрание?

Всеобщая декларация прав человека отмечает, что мирное собрание – это ненасильственное собрание нескольких людей, которые хотят высказать свое мнение. Там люди могут проявлять свою гражданскую позицию разным способом: это плакаты, символика, перформансы, флешмобы… Или те же самые пикеты, которые сейчас проходят по всей Беларуси – когда люди становятся в цепь и таким образом выражают свою поддержку арестованным политикам.


Протест 20 декабря 2019 года. Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu

Мирные собрания не должны иметь реальных угроз относительно государственной и общественной безопасности. Это не должны быть насильственные действия в отношении кого-то. Например: перейти дорогу на красный свет – может быть, хоть и не приветствуется, но бить стекло в окнах – точно нарушение.

В Беларуси на проведение любого собрания должно быть разрешение от городских властей. С 2019 года в городах есть специальные зоны, где можно проводить акцию. Надо только предупредить местные власти и оплатить сбор за услуги милиции по охране порядка, коммунальных служб и медиков.

Любое мирное собрание в Беларуси должно быть заявлено, иначе это считается административным правонарушением согласно статье 23.34 КоАП РБ. Наказание – от штрафа до административного ареста (те самые 15 суток). Белорусское законодательство в этом вопросе противоречит международным нормам.

Начинаются задержания: что делать?

Роль работников милиции –обеспечение порядка на собрании, однако в Беларуси ее трактуют по-своему. Фактически на каждом собрании есть люди в обычной одежде, которые снимают все и всех на специальные камеры или телефоны. В последние дни очень часто именно люди в штатском задерживали участников пикетов или вообще простых прохожих.

На любых мирных собраниях есть и обычные милиционеры в форме. Они могут ходить с мегафоном и предупреждать, что акция несанкционированная и просить участников разойтись. Однако даже это не значит, что дальше будут задержания.


Гродно: милиционеры принуждают людей разойтись. Фото: Василий Молчанов / Belsat.eu

Задержания обычно происходят уже тогда, когда есть непосредственная команда. Они могут начаться во время акции или после: например на демонстрациях 18 и 19 июня правозащитники сообщали, как людей задерживали прямо во дворах домов.

Если не задержали во время собрания, к сожалению, это не значит, что не могут задержать и после. Так было во время декабрьских акций против интеграции: после акций участникам приходили письма с приглашением в РОВД или сразу в суд.

Что делать при задержании

Первое и главное, пожалуй, правило: не сопротивляйтесь. Это может привести к уголовному преследованию за сопротивление милиционеру. Либо это расценят как насилие, угрозу насилия в отношении работника органов охраны правопорядка (как в случае с Сергеем Тихановским или Станиславом Барановичем). Даже если вас начнут избивать –лучше не сопротивляться, а закрыть важные органы руками. Из-за сопротивления милиционерам вам могут дать больший штраф или больше суток на суде по административному процессу.

Помните, что согласно закону при задержании милиционер должен представиться и сказать, почему вас задерживают. К сожалению, на практике это не всегда происходит.


Акция солидарности с задержанными по «делу боевиков»

Ваша главная задача – целым добраться до отделения милиции, где, наиболее вероятно, на вас будет составлен протокол об административном правонарушении.

Пока не забрали телефон – сообщите близким о вашем задержании. Лучше если это будет человек, который знает, что делать в подобных ситуациях и сможет сообщить информацию правозащитникам.

В отделении милиции

Многие начинают ошибочно требовать телефонного звонка. Административный кодекс не предусматривает права на звонок, но по вашей просьбе обязывает работника милиции сообщить близким родственникам и совершеннолетним членам семьи о вашем местонахождении.

На практике так происходит не всегда. Например, вашим родителям могут позвонить только после долгих и настойчивых просьб.

В отделении без составления протокола вас могут держать до 3 часов, после обязаны составить протокол и держать не более 72 часов до суда. Время считается от момента задержания, но его лучше проверить в протоколе.

Внимательно читайте протокол. Вы имеете право делать свои замечания и коррективы. Если вы не согласны, то помечайте, почему и где именно вы не согласны. Там же нужно указать все нарушения, которые совершили работники милиции.


Что делать родственникам и друзьям?

Надо звонить в РОВД и спрашивать, находится ли там такой и такой человек. Как отмечают правозащитники, это часто превращается в настоящий квест. Дежурные РОВД могут врать, что этот человек не находится у них, хотя и обязаны это делать. Также можно проверять факт задержания у правозащитников, которые ведут списки задержанных. Так происходило 19 и 20 июня.


На пикете возле Комаровского рынка в Минске, 7 июня. Фото: belsat.eu

Защита

В административном процессе не бывает бесплатных адвокатов. Но если у вас заключен договор с неким адвокатом, то он может прийти и оказать вам помощь.

Адвокат будет представлять ваши интересы в суде, а если дело дойдет до административного ареста, он или она будет единственным человеком, который сумеет посетить вас и защитить ваши интересы.

Важно: если вас задерживают в пятницу и не выпускают через 3 часа, то, скорее всего, суд состоится в понедельник, так как по субботам и воскресеньям суды не работают. Если суд наказал вас сутками ареста, то они будут считаться с момента задержания. Например, вас задержали в пятницу, а в понедельник вам дали 5 суток ареста. Это означает, что уже 2 суток вы отсидели.

Полезные контакты

В Минске и областных городах работает правозащитный центр «Вясна». Центр не зарегистрирован в Беларуси, но очень помогает во время задержаний. Они оказывают юридическую поддержку задержанным и собирают статистику. В том числе на их сайте можно сверять списки задержанных – если вдруг вы не смогли получить достоверную информацию от дежурного РОВД.

Организация «Правовая инициатива» пообещала бесплатную юридическую помощь всем, кто столкнулся с жестоким обращением во время задержания или в РОВД во время акций солидарности с политзаключенными.

Благодарим за помощь при подготовке статьи Наталье Сацункевич (правозащитный центр «Вясна») и Сергею Устинову (организация «Правовая инициатива»).
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Как максимально безопасно высказывать свое мнение во время этой президентской кампании? Что делать, если вас задерживают?
 
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