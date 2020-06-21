«Импортозамещение, качество, экспорт». Лукашенко рассказал о планах на следующую пятилетку





Президент Беларуси обозначил приоритеты страны на ближайшие 5 лет





21 июня Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Гомельской области. Один из пунктов программы – поездка на электропоезде из Светлогорска по новому электрифицированному участку, который и открыл президент. В поездке ему доложили, что во время электрификации участка почти 50 процентов задействованного оборудования было белорусским. За рубежом закупалось исключительно только то, что не производят в Беларуси.





- Надо импортозамещением заниматься. Эта пятилетка вся будет - качество, имротозамещение, экспорт. Это основные будут направления. Это ж не дело - машиностроительная страна, а мы тащим все из Китая или России, - заявил Лукашенко.





На самом деле именно из-за импортозамещения оппоненты критикуют Лукашенко. По их мнению, пытаться в худшем варианте повторить то, что прекрасно делают мировые корпорации это тупиковый путь, на котором мы будем все время отставать от лидеров. В частности, достаточно резко по этому поводу высказывает претендент на президентский пост Валерий Цепкало. По его мнению, надо не догонять кого-то, а предлагать то, где будут догонять нас.