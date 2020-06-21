Юрий Новиков: «На протяжении многих лет Лукашенко обманывали. Деньги, которые вкладываются в хоккей, не дают результата»









«Создание КХЛ было правильным решением. Но здесь важна не только идея. Лига хотела объединить страны — Беларусь, Латвию, Словакию, Украину, Финляндию и Чехию. Это была великая идея, но ее нужно было еще и реализовать. В ней были российские деньги, значит, Россия имела право на работу в ее основных направлениях. А картина, которую сейчас имеем, говорит о том, что мы недорабатываем. Мы потеряли почти всех наших хоккейных партнёров. Почему? Потому что эта идея была отдана на откуп каким-то другим структурам.





Сейчас барахтается Беларусь. Я там родился, мама родилась на этой земле. Для меня Беларусь — не просто государство или страна. Это часть моей биографии. На протяжении многих лет Лукашенко обманывали. Я обращался в его администрацию с просьбой дать мне работу на любом уровне, в любой деревне, но не получил ответа. Уверен, моя просьба до него не дошла. Там мы имеем ситуацию, при которой деньги, которые вкладываются в хоккей, не дают никакого результата. В стране проводятся договорные матчи, эта грязь проникает везде.





Если продолжать тему ближайших партнеров, непонятна позиция таких патриотов своих стран, как Андрей Скабелка и Петерис Скудра. Почему они не возвращаются на родину и не хотят работать на благо Беларуси и Латвии? Когда у патриота есть возможность принести пользу своей стране, это нужно делать, а не отдавать на откуп представителям других государств», — сказал Новиков.