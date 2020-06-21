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Водитель разбил новый VW Polo через несколько секунд после покупки

21.06.2020 14:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Индии владелец нового Volkswagen Polo разбил машину сразу после ее покупки. Авария произошла через несколько секунд после того, как машина тронулась с места. Видео ДТП появилось на YouTube, пишет Autonews.

Как только водитель начал движение на площадке дилерского центра, он задел припаркованный автомобиль. После чего на полном ходу протаранил забор автосалона и перевернулся. Сам автовладелец не пострадал, а вот новый автомобиль получил серьезные повреждения. Помимо этого, водителю теперь придется возмещать ущерб дилерскому центру.

Ранее в индийском городе Мумбаи водитель попал в ДТП сразу же после покупки нового Rolls-Royce Ghost за 1 миллион долларов. Автовладелец даже не успел получить регистрационные знаки на машину. В результате инцидента он не пострадал.

 
 
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Авария произошла на площадке дилерского центра через несколько секунд после того, как машина тронулась с места.
 
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