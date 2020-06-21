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Водитель разбил новый VW Polo через несколько секунд после покупки
Источник материала: Tut.by
В Индии владелец нового Volkswagen Polo разбил машину сразу после ее покупки. Авария произошла через несколько секунд после того, как машина тронулась с места. Видео ДТП появилось на YouTube, пишет
Как только водитель начал движение на площадке дилерского центра, он задел припаркованный автомобиль. После чего на полном ходу протаранил забор автосалона и перевернулся. Сам автовладелец не пострадал, а вот новый автомобиль получил серьезные повреждения. Помимо этого, водителю теперь придется возмещать ущерб дилерскому центру.
Ранее в индийском городе Мумбаи водитель
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Авария произошла на площадке дилерского центра через несколько секунд после того, как машина тронулась с места.
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