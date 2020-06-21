«Становится тошно»: Беларуские врачи разозлились и массово пишут честные истории о своей работе

Сегодня в Беларуси отмечают День медицинского работника. А на днях Наталья Кочанова, глава Совета Республики, провела встречу с инициативной группой Светланы Тихановской, на которой у нее спросили о низких зарплатах врачей. Кочанова ответила: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах». Эта фраза окончательно разозлила беларуских врачей, и они запустили хештэг #мызналикудашли, под которым пишут честные рассказы о своей работе, зарплате и унижениях со стороны властей.собрал самые искренние и драматичные из них.

— «Когда вы шли в медицину, вы знали про свои зарплаты» сказала на днях одна высокопоставленная женщина. Поздравила так поздравила. Ничего не скажешь.

Так вот, время расставить все точки над i.

Когда мы шли в медицину, #мызналикудашли. МЫ мечтали помогать людям, спасать жизни и трудится на благо человечества, как бы пафосно это не звучало. Девочка в 17 лет не думает о зарплате, она думает о жизни с присущим юношеским максимализмом.

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Когда мы поступали в медицинский университет, это было престижно. Врач был уважаемым человеком. Когда мы учились, нам говорили, что мы будущее страны. И мы верили, что спасем, что сможем, что поможем.

Когда мы начинали работать, то не спать ночами было подвигом на благо людей. Оставаться на работе допоздна было необходимо. Когда нам говорили спасибо, мы радовалась как маленькие дети.

И тут знаменитое… «Вы знали куда шли». Почему именно этими словами любят кидаться в сторону врачей?! Те, кто это говорят, хоть раз задумались о том, что было бы, не будь врачей?!

Я задумывалась и не раз.

Я задумываюсь каждый раз, узнавая, что кто-то из моих однокурсников ушел из медицины, уехал за границу. Это их законное право, это их логичный выбор. А на «сладкое место» в очередной раз посадили того, у кого связи, мама в министерстве.

Со мной учились целеустремленные, амбициозные, умные люди. И мне каждый раз жаль, когда они уходят! Потому что они могли бы нам помочь. Я думаю, почему так. И ответ очевиден.

Кроме низкой зарплаты, медикам постоянно тыкают фразой «ты знала, куда шла», пишут жалобы (часто необоснованные), снимают премии. Обращаются как с обслугой, иногда даже хуже. Иногда врачи постарше сами говорят эту фразу, а потом плачут украдкой в ординаторской…





Мы не народец, Мы — Народ. Спасибо @viktar_babaryka за эти слова! Мы достойны уважения! А наши медики Герои, а не терпилы.





Чем они отличаются от спортсменов с высокими зарплатами?! Да тем что ответственность в миллиарды раз выше, а зарплата ниже. И именно мы держим удар перед covid как бы сложно это не было.





Спасибо тем Людям, которые собрались и помогают больницам в это нелегкой борьбе!





Я по-прежнему хочу, чтобы мои родители, дети, друзья получали достойную медицинскую помощь. Чтобы это было возможно. Чтобы наши больницы были оборудования так же, как и клиники для чиновников.









— Я мечтала быть врачом с 7 класса.

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Приложила немало усилий ради своей мечты и верила, что все не зря. Забыв про личную жизнь и развлечения, среди вороха учебников и конспектов, тащась через весь город в очередную клинику и пройдя ещё много-много «мытарств», я меньше всего хотела когда-нибудь услышать: «Вы знали куда шли».





Нет, не знали!





Мы искренне мечтали помогать людям, вкладывая в дело всей жизни силы, знания, вдохновение. Мы хотели быть неравнодушными и понимающими. Мы не боялись трудностей и много раз это доказывали.





И что теперь? Мы видим, как врачи из уважаемых людей превращаются в обслуживающий персонал. Как сутками не видят свою семью, чтобы заработать лишнюю копейку. Как вынуждены реагировать на необоснованные и порой абсурдные жалобы. Как прекрасные специалисты уезжают из страны. Как наши коллеги уходят из профессии, пробыв в системе считанные годы, а то и месяцы.





#мызналикудашли, и уходить из медицины не хотим до последнего. Ведь правда, друзья?





Я верю в самоотверженность и благородство профессии врача. И сложившаяся в мире ситуация громкое тому подтверждение…









— Я злюсь и не могу оставаться в стороне.





Я не знаю, как живут семьи преподавателей, инженеров, программистов, строителей, продавцов, военных, журналистов, экономистов… Я не знаю, о чем они разговаривают за ужином. Какие читают новости. О чем спорят. Когда и как отмечают свои профессиональные праздники.





Всю жизнь я прожила в окружении врачей, и сегодня абсолютное большинство близких людей работают докторами.





Я очень хорошо помню черно-белые рисунки петель кишечника во вскрытой брюшной полости, схемы трепанации черепа, фото пришитых пальцев, изображения ампутированых конечностей… Это все я подолгу рассматривала в учебнике хирургии. Мне было лет 6. И любимым занятием тогда было в тихую, пока никто не видит, достать ящик со старыми зажимами, пинцетами и скальпелями и колупаться ими в мягких игрушках.

И я помню запись на видеокассете из детского сада. Все те же 6 лет. У меня нет парочки зубов, и я шепеляво говорю на камеру, что, когда вырасту, хочу стать доктором.





Я помню ординаторские и неудобные узкие диваны, на которые меня укладывали спать, когда родители работали сутками.





Я помню постоянно пустой холодильник. И мрачную серую квартиру. Помню, как мама ежедневно сушила на облезлой батарее ужасные стоптаные сапоги, после того, как оббегала в день в любую погоду десятки вызовов. Помню, как папа по полгода растил волосы, и стригся только пару раз в год у родственников за тридевятьземель, потому что денег не было от слова совсем.





И еще я помню огромное количество очень невеселых моментов, связанных с работой родителей и с нашим уровнем жизни. При этом мне они давали все, что могли, иногда даже больше. Начинали они в 94 году. И прошло очень много времени, и они пахали как проклятые, прежде чем смогли почувствовать себя комфортнее и увереннее.





Да, я знала, куда шла.





Я, как и мой муж, моя бабушка, мои родители, и моя сестра шестикурсница, мы все надеялись и надеемся до сих пор, что многое изменится в лучшую сторону. И перемены происходят. Но на одну хорошую перемену, приходится 5 плохих.





СЕГОДНЯ СИСТЕМА НЕСОСТОЯТЕЛЬНА, ОНА НЕ РАБОТАЕТ.





Уровень медицинского образования все ниже с каждым годом. Наборы большие, проходные баллы недостаточно высокие. Это очень сильно сказывается на качестве оказания помощи. Да и сложно оказывать ее хорошо, когда для того, чтобы хоть что-то позволять себе в этой жизни, врачи вынуждены работать смены по 36 часов. Все хорошее в нашей медицине сегодня держится только на таланте, энтузиазме и человечности небезразличных людей. И они постоянно уезжают!





А ситуация с ковидом добила любые надежды. Глядишь на все изнутри — и опускаются руки. И нет сил уже даже думать об этом самом настоящем дне.





А после очередных #вызналикудашли от верхушки власти, становится тошно… А потом безразлично. И это самое страшное для врача.









— Сотни вызовов за спиной. Тысячи больных. Десятки тысяч сломанных ампул (а для кого-то ещё и порезанных пальцев)

Километры наложенных бинтов. Реки хлора и святого магнеза.





Бесконечные ступеньки-ступеньки- ступеньки





Бляч, лифт со второго этажа

Кровь

Стоны





«Проходите, она не кусается».





Носилки. Тяжело. Пока спала на них, нравились больше

Мерзкий звонок телефона. Диспетчер. Вызов.





Что в этом чертовом оранжевом ящики, кирпичи?! И нищета, и грязь в машине.





«Эй, сестричка, может укольчик поставишь?»

«Без бахил не пущу, у меня ковры».

«Забирайте. Ему, наверное, жить негде».





И раз за разом 9/9

«Когда они научатся парковаться?»

Станция. Карта в карман. Машина, наркота.

Вещи на месте?

Как уже 19? А можно мне обед?





Почему, несмотря на то, что глаза закрываются, а ноги ощущаются, как лисфостаз у бабки с третьим ожирением, у нас хватает сил улыбаться, шутить, лечить и спасать?

Вряд ли кто-то сможет ответить на эти вопросы. И мы, видимо, тоже не сможем.

Мы больны своей работой.

Просто так надо





И да, видимо, #мызналикудашли

В 17 лет, полные подросткового интузиазма и считая, что бессонные ночи — это прям колоссальная жертва на благо народа.

Спойлер: нет

Но с каких пор это повод на нас плевать?









Я до сих пор вижу людей, которые на износ работают, чтобы жить достойно и иметь возможность платить за квартиру. Но каждый раз говорят не о зарплате, а о пациентах

И знаете, они — лучшее, что случилось в моей жизни. Благодаря им, я который год подряд не теряю веру.





С праздником, родные мои. Завтра ваш день.

Каждый день — ваш день.

Не теряйте себя.









— #мызналикудашли. Да ничего мы не знали. Не имели понятия. Мне только стукнуло 16, я победитель республиканской олимпиады, гордо несу свой диплом и аттестат в один из самых престижных университетов. Я не думала про зарплату ни на первом курсе, ни на шестом, но к концу универа я чувствовала, что где то меня обманули… Что ответственность несоизмерима ни с условиями труда, ни с оплатой, ни с отношением руководства, некоторых преподавателей и так далее.





Я иногда спрашиваю однокурсников и коллег, типа: «Ну, когда вы собираетесь за границу?» И когда они говорят что мол вот скоро, уже язык подтянули и нашли вариант я думаю, ну че ж я такая тупица, пора уже и нам когти рвать…





Это все очень печально, но несмотря на это я очень люблю свою специальность. Это источник вдохновения для меня. Я надеюсь что у всех нас, у медиков, еще осталось немного вдохновения для наших пациентов и нам не придется всем в отчаянии за поиском лучшей доли искать ее где то там. Коллеги, с праздником!









— Это будет (завтра) первый значимый (или осознанный уже сегодня) для меня День Медицинского работника за 8 лет.





Хочется поздравить всех медицинских работников, но не хочется желать им (нам) сил и выдержки… Хочется пожелать, чтобы наша работа была работой, а не героическим поступком.





Я мечтала быть доктором с самых малых лет (сколько себя помню), хотя мама (посвятила всю свою жизнь работе в сфере медицины) отговаривала меня от этого выбора, но я не жалею, #ялюблюсвоюработу! Но я хочу, чтобы это была работа, а не вся моя жизнь. Я не хочу быть человеком, который жертвует себя, я хочу иметь достойные условия труда, хочу иметь возможность отдыхать, иметь право на уважение (не потому что Я-врач, Я-человек), право на защиту, право не быть виноватой без вины, право на… достойную оплату труда? Я имею право получать достойную зарплату не живя на работе? То есть не работать по 32 часа в «сутки» (это, кстати, тоже не гарантия достойной оплаты труда, но это гарантия, что Вас в клинике будет кому лечить). Ставка (это в среднем 165 часов в месяц), а не 260-300-340 часов в месяц. Из месяца в месяц, из года в год.





А если я не буду (не хочу) «светя другим, сгораю сам», значит ли это, что я плохой врач?…





Я никогда не хотела уехать из нашей страны (хотя я отлично понимаю, и в душе восхищаюсь теми, кто смог). Это не патриотизм (его убивают со студенческой скамьи). Мне страшно оставлять здесь свою семью, ведь сейчас, в любое время дня и ночи, я могу им помочь. К сожалению, я признаю, страшно быть по ту сторону медицины, страшно быть пациентом.





Я-врач, Вы-пациент, мы с Вами заложники одной системы, порочный круг из нехватки медицинских работников, тотальной усталости, жуткого неуважения к этой профессии, низкой оплаты труда, условий работы, технического оснащения и системы образования и многого многого другого, что порождает этот замкнутый круг, казалось бы безысходности. В сфере медицины запрещены забастовки, но правильно (иначе) мыслить и говорить нам не запрещено. Я люблю свою работу, но я не хочу на ней умирать (в прямом и переносном смысле).





Я желаю, чтобы круг все же разомкнулся, и в День медицинского работника 2021 нам уже никто не желал выдержки, терпения и «держитесь» (мама, я все еще в это — лучшие перемены — верю)…









— Эта фотография еще тех времен, когда мы верили в светлое медицинское будущее. Когда хотели всем помочь и всех спасти, когда уважали и сами восхищались коллегами-врачами и были уверены в таком же ответе от пациентов. Когда хотели помогать и лечить, а не заполнять миллион бумажек и оправдываться за то, что хочешь сделать пациенту лучше, а не так как требует система. Когда «главнокомандующие» еще не принижали врачей на всю страну. Когда не было таким хайповым в любой компании обсудить «горе-врача» и его неправильное лечение. Когда сантехники, бухгалтера, строители, доярки и продавцы еще не знали лучше всех врачей, как лечить то или иное заболевание. Когда нам казалось, что #мызналикудашли.





Но знаете, что я вам скажу? Не об этом мы мечтали в свои светлые студенческие годы!



