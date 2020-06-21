В Республиканском госпитале МВД отметили День медицинских работников

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжества в честь медицинских работников проходят по всей стране. Без внимания не остались и работники Республиканского госпиталя МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной и качественной помощью всё население Беларуси









Руководство министерства высказало людям в белых халатах искренние слова благодарности за работу, причем в нынешних непростых условиях.









Праздничную атмосферу дополнили цветы и прекрасная живая музыка. Врачи, медсестры, младший медперсонал – такие они, герои нашего времени.