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В Республиканском госпитале МВД отметили День медицинских работников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжества в честь медицинских работников проходят по всей стране. Без внимания не остались и работники Республиканского госпиталя МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководство министерства высказало людям в белых халатах искренние слова благодарности за работу, причем в нынешних непростых условиях.
Праздничную атмосферу дополнили цветы и прекрасная живая музыка. Врачи, медсестры, младший медперсонал – такие они, герои нашего времени.
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Новости Беларуси. Торжества в честь медицинских работников проходят по всей стране. Без внимания не остались и работники Республиканского госпиталя МВД, сообщили...
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