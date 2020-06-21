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В Республиканском госпитале МВД отметили День медицинских работников

21.06.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжества в честь медицинских работников проходят по всей стране. Без внимания не остались и работники Республиканского госпиталя МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Республиканском госпитале МВД отметили День медицинских работников

В Республиканском госпитале МВД отметили День медицинских работников

Руководство министерства высказало людям в белых халатах искренние слова благодарности за работу, причем в нынешних непростых условиях.

В Республиканском госпитале МВД отметили День медицинских работников

В Республиканском госпитале МВД отметили День медицинских работников

Праздничную атмосферу дополнили цветы и прекрасная живая музыка. Врачи, медсестры, младший медперсонал – такие они, герои нашего времени.

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Новости Беларуси. Торжества в честь медицинских работников проходят по всей стране. Без внимания не остались и работники Республиканского госпиталя МВД, сообщили...
 
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