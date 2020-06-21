|
Как легко и быстро очистить лук? Показываем простой способ
Источник материала: СТВ
Многие люди сталкиваются с проблемами, когда дело доходит до очистки лука. Этот очень полезный овощ, дополняющий многие блюда, вынуждает поваров горько плакать. И что только они не пробовали, чтобы избежать слёз. Люди надевают защитные очки, жуют жвачку, посыпают разделочную доску солью, используют сквозняки.
Джеймс Рембо пошёл другим путём. Он решил не бороться со слезами, а максимально сократить время очистки лука. Мужчина
Пользователи соцсети удивились простоте метода и сказали, что у них это тоже сработало. Люди пошутили, что этот революционный способ очистки лука изменил их жизнь. Впрочем, если таким образом не получится легко избавиться от шелухи, по крайней мере, будет чувство морального удовлетворения после использования данного метода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие люди сталкиваются с проблемами, когда дело доходит до очистки лука. Этот очень полезный овощ, дополняющий многие блюда, вынуждает поваров горько плакать. И...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)