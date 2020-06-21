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Как легко и быстро очистить лук? Показываем простой способ

21.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многие люди сталкиваются с проблемами, когда дело доходит до очистки лука. Этот очень полезный овощ, дополняющий многие блюда, вынуждает поваров горько плакать. И что только они не пробовали, чтобы избежать слёз. Люди надевают защитные очки, жуют жвачку, посыпают разделочную доску солью, используют сквозняки.

Как легко и быстро очистить лук? Показываем простой способ
Фото: instagram.com/james_rembo 

Джеймс Рембо пошёл другим путём. Он решил не бороться со слезами, а максимально сократить время очистки лука. Мужчина поделился роликом-инструкцией на своей странице в Instagram. Джеймс показал, что сначала нужно разрезать овощ на две половины, затем одну из них отложить в сторону, а по другой – резко ударить. После этого Рембо легко снял шелуху.

Как легко и быстро очистить лук? Показываем простой способ
Фото: instagram.com/james_rembo 

Пользователи соцсети удивились простоте метода и сказали, что у них это тоже сработало. Люди пошутили, что этот революционный способ очистки лука изменил их жизнь. Впрочем, если таким образом не получится легко избавиться от шелухи, по крайней мере, будет чувство морального удовлетворения после использования данного метода.

Как легко и быстро очистить лук? Показываем простой способ
Фото: instagram.com/james_rembo 

Кстати, свой способ очистки есть у граната. Как легко разделать эту ягоду – смотрите здесь.

Люди в материале: Джеймс Рембо, James Rembo

 
 
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Многие люди сталкиваются с проблемами, когда дело доходит до очистки лука. Этот очень полезный овощ, дополняющий многие блюда, вынуждает поваров горько плакать. И...
 
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