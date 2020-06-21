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Путин допускает, что будет претендовать на новый срок президента России

21.06.2020 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но для этого нужно внести поправку в конституцию страны.

Об этом Владимир Путин рассказал в интервью в фильме «Россия. Кремль. Путин».

- Для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет, - заявил президент России, пишет ТАСС.

Путин также заявил, что не чиновникам стоит заниматься своей работой, а не искать ему приемников. Он также отметил, что если поправка в конституцию не будет принята, через года два «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».


- Абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции, - сказал Путин.

Президент России объяснил это тем, что действующая конституция принималась в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами. Сегодня же, по словам Путина, стабильная внутриполитическая ситуация.

Голосование по поправкам в конституцию в России пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.
 
 
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Но для этого нужно внести поправку в конституцию страны.
 
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