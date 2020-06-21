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Александр Лукашенко пообщался с жителями на обновлённой привокзальной площади в Светлогорске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь в 1944-м нацисты расстреляли и сожгли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня уже не возродилась.
И еще одно открытие с участием Президента в завершении рабочего визита. Столица сегодня, 21 июня, стала ближе для жителей Светлогорска минимум на час.
Электрифицированный участок железной дороги позволил запустить из райцентра прямой электропоезд до Минска. Всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом.
Перед отправлением поезда Александр Лукашенко пообщался с местными жителями на обновленной привокзальной площади.
Президент высказал мнение насчет эпидситуации, посоветовал больше уделять внимания здоровому образу жизни, занятиям спортом. Были даны поручения и по личным вопросам горожан.
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Новости Беларуси. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент...
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