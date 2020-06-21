"Честные люди" подали больше 1,5 тысяч заявок в участковые избирательные комисси













Почти 900 "честных людей" хотят попасть в УИК в Минске , почти 300 — в Минской области. 70% выдвиженцев моложе 40 лет. Подробную статистику можно посмотреть на сайте кампании.





Честные люди: на выборах белорусы хотят не только наблюдать, но и считать голоса

21 июня был последний день, когда можно было выдвинуться в участковые избирательные комиссии. Для этого нужно было заполнить пару документов и собрать 10 подписей от людей, зарегистрированных на территории избирательного участка.





Кампания получилась массовой — в работе "Честных людей" поучаствовали тысячи белорусов. Это не только люди, которые решились собрать подписи и выдвинуться в УИК, а и те, кто помогали составлять заявления, разрабатывали приложения для поиска единомышленников и т.д.





Заседания, на которых будут рассматриваться заявления выдвиженцев, определяться составы УИК, пройдут 22 и 23 июня. Получат ли "простые" белорусы доступ к подсчёту голосов на президентских выборах 2020 года, станет понятно 24 июня.