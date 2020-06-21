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Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-23 июня

21.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-23 июня

Представители Администрации Президента проведут 22-23 июня выездные приемы граждан и прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Так, 22 июня прямую телефонную линию и прием граждан в Дзержинском райисполкоме проведет начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская.

Во вторник, 23 июня, в Светлогорский райисполком выедет начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента Жанна Тищенко. Сначала она пообщается с населением во время прямой телефонной линии, потом лично примет граждан.

В плановом порядке руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации.

Основная цель — неформальное, живое общение с людьми для оперативного решения вопросов локального характера, а также обобщения и анализа проблем, требующих решения на республиканском уровне, в том числе с участием главы государства.

https://www.belta.by/

 
 
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Представители Администрации Президента проведут 22-23 июня выездные приемы граждан и прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА. Так, 22 июня прямую телефонную линию и...
 
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