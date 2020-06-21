«Лежу на асфальте, кругом ходят ребята из ОМОНа». В центре Минска задержали гитариста Intelligency

Источник материала: Tut.by

19 июня гитарист белорусской электронной группы Intelligency Евгений Мурашко отмечал защиту магистерской диссертации в одном из столичных баров. Но попасть домой в этот вечер парень не смог — в районе площади Якуба Коласа, где Минске: в центре — задержания, «цепь солидарности» — на Грушевке. Онлайн">выстроилась «Цепь солидарности», его задержал ОМОН. Остаток вечера музыкант провел в автозаке, он потерял сознание и очнулся в скорой с ссадинами и головной болью. О своем задержании Евгений подробно рассказал TUT.BY.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В пятницу вечером, когда в столице проходил последний день сбора подписей за претендентов в кандидаты на президентских выборах, Евгений вместе с одногруппниками отмечал в столичном баре Beer&Wine получение академической степени магистра в одном из столичных вузов. Он был старостой группы, активно участвовал в жизни университета.

— Я не знал, что в этот вечер в центре будет какая-то акция. Мы просто встретились с одногруппниками и посидели в баре. Отмечать было что: я защитил магистерскую на 10 баллов. Потом мы разошлись, я пошел в сторону площади Якуба Коласа, там было многолюдно.

На Якуба Коласа парень был около 21 часа. Хотел взять шеринговый велосипед и поехать домой, но не удалось разблокировать устройство с первого раза. К музыканту подошли милиционеры, спросили, что он тут делает. Евгений сказал, что хочет уехать, на что люди в форме сначала отреагировали спокойно. Мол, уезжайте.

— Но у меня не разлочивался замок велосипеда, я решил отвести велик в сторону, чтобы не мешать, и там уже разблокировать. Милиционеры дальше пошли за мной, еще раз уточнили, почему я тут стою. А в итоге внезапно взяли меня за руки и посадили в автозак.

Евгений успел записать небольшой фрагмент своего задержания. На видео слышно, как парню дважды говорят: «Сел, уехал», а затем: «Забирай его».

Никакой исторической национальной символики — ленточек, флагов, нашивок — у парня при себе не было. Более того, он никогда не участвовал в политической жизни страны и себя называет аполитичным человеком. Конфликтов с правоохранительными органами раньше у него тоже не было.

Милиция и представители ОМОНа не объяснили Евгению, за что его сажают в автозак, ни один из них не назвал свое имя. Задержанию парень не сопротивлялся, никого не оскорблял.

— Я понимал: что я могу сделать против крепких представителей ОМОНа? Но на вопросы, где живу, не отвечал.

В автозаке с Евгением были, как он сам выражается, совершенно случайные люди, молодые ребята, которые тоже не понимали, за что их задержали. По словам парня, им говорили сидеть спокойно, не поднимать руки. В течение часа они колесили по городу, собирая все больше людей.

— В автозаке у меня забрали рюкзак, в котором остался паспорт, кошелек, ключи, беспроводные наушники, педаль для гитары. Мои вещи мне до сих пор не вернули.

Телефон остался у Евгения в кармане, но на вызовы он не отвечал, чтобы у него и его не забрали. Куда задержанных повезли, собеседник понять так и не смог.

— Мы долго ездили по городу, было очень душно, на нас все время давили. Единственное, помню, что там, куда нас завезли, был забор с колючей проволокой. Когда меня начали выводить из автозака, я отключился.



Фото: Евгений Мурашко

Из-за стресса и духоты музыкант потерял сознание, хотя никогда раньше с ним такого не случалось. Очнулся он ненадолго, когда уже было очень темно — около полуночи, предполагает Евгений.

— Просто лежу на асфальте, кругом ходят ребята из ОМОНа. Я тогда подумал, что меня просто где-то выкинули за городом (парень не понял, находился ли он на территории отделения милиции. — Прим. TUT.BY). Кто-то подошел ко мне, пощупал пульс, решил вызвать скорую. И меня снова рубануло.

Очнулся музыкант уже в скорой. Ему сделали кардиограмму, проверили пульс и отпустили в районе станции метро «Автозаводская». Такси парень вызвать не смог: телефон у него разрядился, деньги остались в рюкзаке. Он доехал на троллейбусе до центра, а там взял попутку. Дома Евгений был в районе двух ночи.

— Я был в околошоковом состоянии. Пошел в душ и увидел, сколько на мне следов «приятного» задержания. Плюс меня пытались привести в чувства нашатырем, и очень большим количеством раствора обожгли нос. Синяки остались на ушах и по всему телу, голова побаливает.

Пока что с Евгением никто из органов не связывался, хоть в рюкзаке остался его паспорт и студенческий. Сегодня он сам обратился в местное РУВД, чтобы вернуть вещи.

— Боялся ли я за свою жизнь? Да, конечно. Сейчас я могу сказать только то, что задержать могут абсолютно любого, даже того, кто не выражает гражданскую позицию. Это оставляет отпечаток и вопросы.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что гражданин с именем и фамилией Евгений Мурашко ни в одно РУВД в городе Минске не доставлялся.



Группа Intelligency. Фото: vk.com/public_intelligency_live

В связи с задержанием Евгения высказаться решили его коллеги по группе Intelligency. В частности, вокалист коллектива Всеволод Довбня заявил следующее:

— Мы никогда не интересовались политикой, она никоим образом не относится к нашей музыке. Но после задержания Жени мы осознали, что у нас в стране нет той безопасности, о которой нам рассказывают. Ее нет не из-за тех людей, которые вышли на улицу — они просто стояли. Ее нет из-за невнимательности и отсутствия уважения у ряда людей в силовых структурах. Все это приводит к тому, что абсолютно любой человек, даже невиновный, может попасть под раздачу.

Мы только сейчас поняли ужас происходящего: нас атакуют люди в гражданском на непонятных микроавтобусах без номеров. Хочется задать вопрос: это работники правопорядка или организованная преступность? Мы требуем адекватной работы силовых структур, внимательного отношения и уважения к людям даже во время таких протестов.

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