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В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"
21.06.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 июня у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим" вблизи Тереспольских ворот Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет". Акция символизирует связь поколений и призвана напомнить всем имена пограничников, совершивших подвиг в первые дни войны. Участие в акции приняли 54 курсанта Института пограничной службы и жители города Бреста.
Фото Вадима Якубёнка и Леонида Щеглова
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21 июня у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим" вблизи Тереспольских ворот Мемориального комплекса...
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