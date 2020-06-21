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В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

21.06.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 июня у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим" вблизи Тереспольских ворот Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет". Акция символизирует связь поколений и призвана напомнить всем имена пограничников, совершивших подвиг в первые дни войны. Участие в акции приняли 54 курсанта Института пограничной службы и жители города Бреста.

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

Фото Вадима Якубёнка и Леонида Щеглова

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

В крепости дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет"

 
Теги: Брест
 
 
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  21 июня у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим" вблизи Тереспольских ворот Мемориального комплекса...
 
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