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«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Первым пассажиром стал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В пути Президент с чиновниками обсудили не только технические характеристики состава. Говорили о том, что волнует население.
Так, вице-премьер озвучил еще одну просьбу людей – продлить период льгот на проезд для пожилых людей до 31 октября. Решение было принято тут же.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября
Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск...
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