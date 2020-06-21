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«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября

21.06.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Первым пассажиром стал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября

«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября

В пути Президент с чиновниками обсудили не только технические характеристики состава. Говорили о том, что волнует население.

Так, вице-премьер озвучил еще одну просьбу людей – продлить период льгот на проезд для пожилых людей до 31 октября. Решение было принято тут же.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
По поводу обращения пенсионеров – насчет продлить проезд с 50%-ной скидкой. Мы посчитали, подготовили проект нормативно-правового акта. Там цена вопроса 1 миллион 700.

«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значит, сегодня примем решение, хорошо.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Кухарев

 
Теги: Минск
 
 
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