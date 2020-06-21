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«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна из важных тем этих июньских дней – сельское хозяйство. А это к вопросу и о независимости, и о стабильности, и о будущей жизни. В одной из прошлых программ мы говорили о качестве белорусской говядины, но очень важное звено в цепочке такого производства – качество кормов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лето – традиционная пора отпусков. Но только не для аграриев. У них сейчас сезон большой работы. Однако, шутит Владимир Кулицкий, в поле загар берется не хуже, чем на пляже. А отдохнуть время обязательно будет. Сейчас же все внимание в агроделе на первый укос. Заготовка кормов – важное звено в сельскохозяйственной цепочке: как-никак на кону продовольственная безопасность.
Владимир Кулицкий, механизатор сельхозпредприятия «Радуга-Агро»:
На юго-востоке страны заготовку кормов в 2020 году начали позже обычного: холодный май не особо способствовал активному росту трав. Дальше ситуация выровнялась.
Елена Филипович, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
В Ветковском районе за начало лета кормов заготовили вдвое больше, чем в 2019 году. Сенажные траншеи заполняются одна за другой – счет идет если ни на минуты, то точно на часы. Завершить консервацию хранилища вместимостью 1 500 тонн сенажа нужно за четверо суток.
Вера Борисенко, начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома:
Вместе быстрее. Максимально оперативно заполнить хранилища позволяют специально созданные сводные механизированные отряды. Техника и люди из разных предприятий, переезжая из хозяйства в хозяйство, работают сообща и на общий результат.
Картинка, которая на первый взгляд режет глаз – зерноуборочный комбайн в зеленом поле. В погоне за качеством и оптимальными сроками аграрии не забывают и об экономике. Сделать заготовку дешевле почти на четверть помогло техническое ноу-хау. Для кошения трав местные инженеры приспособили уже отслужившую свое зерноуборочную технику.
Роман Буйневич, исполнительный директор сельхозпредприятия «Столбунский»:
Переоборудованный зерноуборочный комбайн заменил и косилку, и грабли: теперь на заготовке кормов нужно вдвое меньше людей, да и экономия топлива существенная – минимум 25 %. Еще один плюс – производительность: в день зерноуборочный комбайн со стандартной 7-метровой жаткой скашивает до 50 гектаров трав.
Роман Буйневич:
Травянистые корма – залог стабильных привесов и надоев. Их в рационе крупного рогатого скота должно быть порядка 30 %.
И если традиционная основа рациона для белорусских буренок – кукурузный силос (это прежде всего сахара), то травы – это белок. Заготовить достаточное количество травянистых кормов – значит сэкономить в хозяйстве на дорогостоящих шротах и концентратах, в том числе и импортных.
Елена Филипович:
Таким образом, наращивая ежегодно приблизительно по 10 % многолетних трав, мы стремимся к тому, чтобы сбалансировать кормовую базу животных, увеличив долю сенажа и снизив несколько долю силоса.
Тимофеевка, мятлик, фестулолиум, клевер, чумиза, пайза и сахарное сорго – разнообразие кормов на белорусских полях широкое. Но есть культура, которая, кажется, в последние годы окончательно покорила сердца животноводов по всей синеокой – люцерна. В Гомельской области, например, это растение занимает уже каждый второй гектар, отведенный под многолетние травы.
Александр Добриян, корреспондент:
Вложения в поле люцерны окупаются за год. Еще минимум четыре года затраты только на уборку.
Сергей Заблоцкий, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома:
Еще один момент. Мы берем минимум четыре укоса, а это как минимум 450 центнеров. Даже в этом плане мы в два раза обгоняем кукурузу.
Соотношение сахаров и белков в сенаже из люцерны специалисты называют чуть ли не золотым стандартом. Однако задача не только вырастить и убрать. В случае с кормами ключевое – сохранить в них максимум питательных веществ.
Александр Добриян:
Эти белые полимерные рулоны уже стали частью привычного белорусского пейзажа.
Людмила Новинская, главный агроном сельхозпредприятия «Хальч»:
Буренкам передовая западная технология пришлась по вкусу. А управленцам в агробизнесе – по карману. Хорошая экономия и сразу иные цифры рентабельности.
Василий Баранов, директор сельхозпредприятия «Хальч»:
Сельхозпредприятия активно переходят на новую технологию, но все же пока этот способ заготовки по объемам явно уступает традиционным сенажным траншеям. Всего в этом сезоне аграрии Беларуси планируют заготовить свыше 9 миллионов тонн травянистых кормов. Треть этого объема – травы первого укоса. Он в разгаре. Хотя на юге уже дан старт и второму раунду.
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«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои
Новости Беларуси. Одна из важных тем этих июньских дней – сельское хозяйство. А это к вопросу и о независимости, и о стабильности, и о будущей жизни. В одной из...
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