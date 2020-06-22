Елена Климова: Стыдно и, буду честна, страшно за игру без правил в стране













Климова поставила на аватарку изображение логотипа кампании кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, водворенного на днях в СИЗО КГБ.









«Хочу поддержать своих коллег, которые не побоялись открыто заявить свою позицию о событиях, происходящих в последнее время в нашей стране. В спорте меня всегда подкупала честность и открытость в борьбе за пьедестал. А то, что происходит сейчас, не описать словами...





Стыдно и, буду честна, страшно. Стыдно потому, что по привычке предпочитаем отмалчиваться, а страшно от понимания того, что идет «игра» без правил и за этим стоит наше будущее», — констатировала титулованная наставница в Фейсбуке.