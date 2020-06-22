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Елена Климова: Стыдно и, буду честна, страшно за игру без правил в стране

22.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из ведущих белорусских наставников по плаванию, заслуженный тренер Беларуси Елена Климова высказала чувства стыда и страха за те события, что происходят в стране в преддверии выборов президента.




Климова поставила на аватарку изображение логотипа кампании кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, водворенного на днях в СИЗО КГБ.


«Хочу поддержать своих коллег, которые не побоялись открыто заявить свою позицию о событиях, происходящих в последнее время в нашей стране. В спорте меня всегда подкупала честность и открытость в борьбе за пьедестал. А то, что происходит сейчас, не описать словами...

Стыдно и, буду честна, страшно. Стыдно потому, что по привычке предпочитаем отмалчиваться, а страшно от понимания того, что идет «игра» без правил и за этим стоит наше будущее», — констатировала титулованная наставница в Фейсбуке.
 
 
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Один из ведущих белорусских наставников по плаванию, заслуженный тренер Беларуси Елена Климова высказала чувства стыда и страха за те события, что происходят в...
 
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