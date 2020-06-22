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Рапунцель из Британии. Женщина не стрижет волосы 27 лет, посмотрите на нее

22.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Англичанка с семи лет почти не ходит в салоны красоты и привлекает к себе внимание людей, ведь она — настоящая Рапунцель с волосами полтора метров в длину. 


Малгожата Кульчик — 34-летняя жительница Лондона польского происхождения — отказалась от походов в парикмахерскую. Теперь она — обладательница шевелюры длиннее своего роста, пишет издание Daily Mail.

Женщина начала отращивать волосы с семи лет и с тех пор ни разу их не отстригала, уверяет она. На протяжении всей жизни ее максимумом было небольшое выравнивание длины, но и от этого она отказалась в 2015 году.

Натолкнули ее на это решение друзья, которые были в восторге от внешнего вида подруги.

По словам Малгожаты, ее натуральный цвет волос — блонд, но порой она красит их в рыжий, при этом не используя профессиональную краску из магазина.

Рыжеватого оттенка она добивается с помощью самодельной сыворотки из масел, которую наносит перед каждым походом в душ.


Длина волос достигает полутора метров, и, как утверждает их обладательница, это делает ее объектом повышенного внимания, особенно со стороны мужчин.

— Мужчины не могут поверить, что они реальны. Говорят, что это красиво, впечатляюще и женственно. Некоторые даже влюбляются в меня из-за волос! — поделилась Малгожата.

Для тех, кто хочет оказаться в числе длинноволосых, у женщины есть пара советов. Главный из них — это быть готовым к тому, что все требует времени и терпения.

— Терпение — это самое важное. Заботьтесь о своем теле, питайтесь здоровой пищей, сохраняйте баланс воды в организме, занимайтесь спортом и избегайте стрессов, — посоветовала она.


Для всех, кто, как и коллега Малгожаты, думает, что длинные волосы мешают женщине или требуют слишком много времени для ухода, у Кульчик тоже есть ответ.

— Мои волосы не сильно влияют на мою жизнь. Солнце — мой естественный краситель. Я мою волосы до трех раз в неделю и делаю разные прически каждый день — хвостик, косу или пучок. Для ухода использую натуральные продукты, мои любимые — те, что содержат кокосовое масло, — добавила она.

 
 
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Англичанка с семи лет почти не ходит в салоны красоты и привлекает к себе внимание людей.
 
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