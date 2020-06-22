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В Витебской области перевернулся Volkswagen, погибла женщина
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла при опрокидывании автомобиля в Витебской области,
Авария произошла 20 июня, около 18.00. Предварительно установлено, что 38-летняя водитель Volkswagen ехала по трассе Витебск — Сиротино, не справилась с управлением и вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся, после чего снова оказался на проезжей части.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Авария произошла 20 июня, около 18.00.
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