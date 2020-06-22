«Люди должны видеть, сколько налогов платят». Эксперты оценили готовность общества влиять на бюджет

«Бюджетные мифы»





"Завтра твоей страны" . Выяснилось, что белорусы склонны завышать оценку собственных знаний о бюджете, пишет





Например, 82% участников онлайн-опроса отметили, что хорошо знают либо имеют общее представление о том, что такое местный бюджет. Однако опрос позволил выявить ряд «бюджетных мифов», заключающихся в неверном представлении об основных направлениях расходов местных бюджетов.





Среди пяти основных направлений расходов бюджетов базового уровня респонденты ошиблись в четырех пунктах. Содержание госорганов, суды и милиция, госдолг не получают из местных бюджетов значительных средств, а пенсии и пособия финансируются за счет внебюджетных источников. Однако эти четыре сферы были отмечены как самые финансируемые. В топ-5 вошел лишь один вариант, который действительно получает значительное финансирование из бюджетов базового уровня – ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство населенных пунктов.





«Одной из причин низкой удовлетворенности граждан проводимой бюджетной политикой может быть низкий уровень бюджетной грамотности населения и связанные с ним распространенные «бюджетные мифы», — считают исследовательницы. — Информируя граждан о проводимой бюджетной политике, местные власти, возможно, смогут не только повысить бюджетную грамотность населения, но и снизить уровень недовольства в обществе».





Низкий уровень бюджетной грамотности населения может быть связан с отсутствием работающих механизмов участия в бюджетной политике.





«Не имея возможности влиять на принятие бюджетных решений, люди проявляют мало интереса к бюджетной тематике, кроме того, усиливается склонность граждан к уклонению от налогов», — отмечается в исследовании.





Что предлагают активисты





Низкий уровень осведомленности о проводимой бюджетной политике не только широких слоев населения, но и активистов является одним из факторов, препятствующих вовлечению общественности в бюджетную политику. Организации гражданского общества видят следующие пути решения проблемы: рассказывать о бюджете проще и понятнее; рассказывать о бюджете от лица чиновников самого высокого уровня;  учить бюджетной грамотности в рамках школьного образования; люди должны видеть, сколько налогов платят, и понимать, что за счет налогов формируется бюджет.





Одна из ключевых проблем в области общественного участия в бюджетной политике – отсутствие работающего и понятного механизма, с помощью которого можно влиять на принятие бюджетных решений. ОГО предложили использовать онлайн-опросы для выявления проектов, которые нужно профинансировать в первую очередь, использовать преимущественно онлайн-формат обсуждений, по глобальным вопросам, связанным с бюджетной политикой, проводить референдумы, а также внедрить в Беларуси институт бюджетов гражданского участия.





Чем недовольны граждане





Значительная доля граждан не удовлетворена бюджетной политикой, которую проводят местные органы власти. Средняя оценка удовлетворенности работой по обеспечению образования составила 2,84 балла по 5-балльной системе, по благоустройству – 2,77 балла, по обеспечению здравоохранения – 2,39 балла. Информирование о проводимой бюджетной политике граждане оценили ниже всего (1,93 балла).





Кроме того, подавляющее большинство респондентов негативно оценивает поддержку местными органами власти инициатив жителей по решению проблем населенных пунктов: 53% опрошенных в той или иной степени не удовлетворены поддержкой местных инициатив, а удовлетворены — лишь 10%. При этом 37% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. «Такая высокая доля неопределившихся может свидетельствовать о крайне редких, эпизодических попытках взаимодействия гражданского общества с местной властью», — отмечают исследовательницы.





Чего хотели бы граждане





Опрос показал, что значительная часть граждан Беларуси хотели бы принимать участие в бюджетной политике на местном уровне. Так, 34% опрошенных отметили, что, безусловно, хотели бы принять участие в распределении части бюджетных средств на дорожное хозяйство, уличное освещение, благоустройство территории и на другие вопросы, влияющие на условия жизни в населенном пункте. Еще 17% выразили готовность принимать участие при условии, что для этого не потребуется больших усилий. 13% респондентов выразило сомнения в том, что их идеи могут оказаться полезными для населенного пункта, а 23% сочли, что распределением бюджетных средств должны заниматься местные органы власти.





Всего 3% опрошенных отметили свое безразличие к распределению бюджетных средств.





Среди респондентов, выразивших желание принимать участие в бюджетной политике в той или иной форме, основная масса – 43% – отметила, что наиболее важными вопросами, требующими общественного обсуждения, являются расходы на социально-значимые сферы: здравоохранение, образование, благоустройство. 35% респондентов считают, что больше всего в общественных обсуждениях нуждаются проекты местных бюджетов, содержащие сметы всех доходов и расходов.7% отметило, что общественных обсуждений требуют общие направления бюджетной и налоговой политики, 4% — все, что касается заимствований. 9% затруднилось ответить на вопрос.





Оценивая свой собственный возможный вклад в формирование бюджетных политик населенных пунктов, треть респондентов выразила готовность принимать участие в голосованиях за проекты, требующие бюджетного финансирования. 28% опрошенных могло бы оказывать помощь людям, чьи идеи и проекты кажутся полезными, а 7% выразило готовность к активному участию: самостоятельной генерации идей, презентации своих проектов, поиску единомышленников и участию в реализации проектов, требующих бюджетного финансирования. 16% опрошенных отметили, что не готовы внести свой личный вклад в формирование бюджетной политики своего населенного пункта, в том числе 9% — по причине того, что не готовы тратить на это свое время, и 7% — по причине того, что мало понимают в бюджетных вопросах.





Какие сферы требуют общественного внимания





Среди отраслей, которым нужно уделять особенное внимание при планировании местного бюджета, большинство респондентов отметило здравоохранение (66,6% голосов). На втором месте оказалось образование (42,1%), на третьем – ЖКХ и благоустройство населенных пунктов (42%).





«Примечательно, что эти три сферы, как правило, представляют собой топ-3 направления расходов из бюджетов базового уровня. И расходы именно на эти сферы респонденты считают важным выносить на общественные обсуждения», — подчеркивают исследовательницы.





Среди важных отраслей, требующих повышенного внимания, также была отмечена социальная поддержка граждан (32,7%), поддержка экономики (15,6%), культура (11,9%).









Рекомендации исследовательниц





Исследовательницы рекомендуют республиканским и местным органам власти при участии заинтересованной общественности разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение бюджетной грамотности населения. В частности, принять меры по продвижению публикуемых Министерством финансов «Бюджетов для граждан» и обеспечению более широкого охвата аудитории. Для повышения прозрачности государственных финансов они предлагают регулярно публиковать фактические данные о расходах республиканского и местных бюджетов по ведомственной классификации, плановые данные о доходах и расходах консолидированного бюджета по функциональной, экономической и ведомственной классификации, а также обязать распорядителей бюджетных средств публиковать подробные отчеты о расходах.





Еще одна рекомендация — предоставлять бюджетные данные в любой детализации по запросам граждан и юридических лиц. В случае поступления массовых запросов на одни и те же данные (от 10 запросов в год) приступить к их публикации в открытом доступе на регулярной основе.





По мнению авторов исследования, органам исполнительной власти следует проводить консультации с экспертным сообществом и ОГО по вопросам бюджетной политики путем создания специальных консультативных комитетов (советов), учитывать результаты консультаций при разработке проектов республиканского и местных бюджетов.





Органам законодательной власти они предлагают проводить открытые обсуждения проектов республиканского и местных бюджетов исполнительной власти с участием экспертного сообщества и ОГО. Органам исполнительной и законодательной власти – отслеживать общественное мнение о проводимой бюджетной политике, собирать обратную связь от граждан и отдельных социальных групп посредством опросов, личных и онлайн-обсуждений; учитывать полученную информацию при разработке и утверждении республиканского и местных бюджетов; предоставлять отчетность о том, каким образом собранные идеи и мнения были учтены либо не учтены в проводимой бюджетной политике.





Еще одна рекомендация — опробовать на пилотных проектах партисипативное бюджетирование (бюджеты гражданского участия) на местном уровне.





Как отмечается в выводах исследования, высшему контрольному органу следовало бы расширить инструментарий, посредством которого общественность может сигнализировать о возможных нарушениях, связанных с бюджетной политикой, путем создания интерактивного интернет-портала с функцией подачи жалоб/обращений; публиковать на портале отчеты об итогах всех проверок, связанных с бюджетом, в том числе проверок, инициированных гражданами и юридическими лицами.