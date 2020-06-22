Байкер и его пассажир погибли в аварии в Гродненской области

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир мотоцикла погибли в аварии, которая произошла рано утром 20 июня в Гродненской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Установлено, что в 04.25 водитель мотоцикла Suzuki ехал по трассе Гродно — Беляны, не справился с управлением и врезался в препятствие.

В результате ДТП 30-летний мотоциклист и его 36-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия.