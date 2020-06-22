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Байкер и его пассажир погибли в аварии в Гродненской области
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажир мотоцикла погибли в аварии, которая произошла рано утром 20 июня в Гродненской области. Об этом
Установлено, что в 04.25 водитель мотоцикла Suzuki ехал по трассе Гродно — Беляны, не справился с управлением и врезался в препятствие.
В результате ДТП 30-летний мотоциклист и его 36-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия.
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Авария произошла рано утром 20 июня на трассе Гродно - Беляны.
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