Под Гродно в аварии погибли мотоциклист и его пассажир

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июня около половины пятого утра в Гродненском районе в аварии погибли два человека.

Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался по дороге Гродно – Беляны. В какой-то момент транспортное средство наехало на препятствие.

Мотоциклист и 36-летний пассажир получили тяжёлые травмы и погибли на месте.

Месяцем ранее в Могилёвском районе мотоцикл столкнулся с легковушкой.