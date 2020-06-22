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Под Гродно в аварии погибли мотоциклист и его пассажир

22.06.2020 09:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июня около половины пятого утра в Гродненском районе в аварии погибли два человека.

Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался по дороге Гродно – Беляны. В какой-то момент транспортное средство наехало на препятствие.

Мотоциклист и 36-летний пассажир получили тяжёлые травмы и погибли на месте.

Месяцем ранее в Могилёвском районе мотоцикл столкнулся с легковушкой.

Водитель мотоцикла погиб – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 20 июня около половины пятого утра в Гродненском районе в аварии погибли два человека. Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний водитель мотоцикла Suzuki...
 
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