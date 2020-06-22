|
Под Гродно в аварии погибли мотоциклист и его пассажир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 июня около половины пятого утра в Гродненском районе в аварии погибли два человека.
Как
Мотоциклист и 36-летний пассажир получили тяжёлые травмы и погибли на месте.
Месяцем ранее в Могилёвском районе мотоцикл столкнулся с легковушкой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 июня около половины пятого утра в Гродненском районе в аварии погибли два человека. Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний водитель мотоцикла Suzuki...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)