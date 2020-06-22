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По зову сердца и велению времени

22.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Еще древнегреческий философ Сократ говорил, что все профессии на земле — от людей, и только три — от богов, в том числе профессия врача, который, получив свой дар свыше, занимается исцелением больных людей по зову сердца и призванию.

Труд людей в белых халатах всегда считался почетным, гуманным, социально значимым и нелегким. А сегодня, когда в мире непростая эпидемиологическая ситуация, эта благородная деятельность приобретает особую актуальность. Врачи и медсестры находятся на передовой охраны здоровья человека, ежедневно работая с огромной нагрузкой. И никогда не теряют самообладания, чувства сострадания к своим пациентам.

Правда, они сейчас сами нуждаются в поддержке общества. Вот и накануне профессионального праздника центральная районная больница получила безвозмездную помощь от религиозной миссии «Благотворительное общество Каритас» Конференции Католических Епископов в Беларуси. В дар нашему учреждению здравоохранения переданы респираторы, защитные маски, перчатки, дезинфекторы для рук, насосы-дозаторы локтевые, бесконтактные термометры, а также бактерицидный передвижной облучатель. Это медицинское устройство, которое предназначено для обеззараживания воздуха в помещении, устраняет вирусы, бактерии, плесень, грибки, споры и прочие инфекционные микроорганизмы.

По зову сердца и велению времени

— Религиозная миссия осуществляет свою деятельность при поддержке Посольства Польши в Республике Беларусь. Благотворительная помощь оказывается социальным и медицинским учреждениям, которые расположены в Минской и Могилевской областях. В Приднепровском регионе участниками проекта стали семнадцать районных больниц, — отметила руководитель гуманитарного проекта Татьяна Жук.

В здравоохранении Быховщины, несмотря на трудности, вызванные пандемией, за пять месяцев нынешнего года имеются определенные положительные наработки.

Показатель рождаемости в Быховском районе — один из лучших среди сельских районов области, снизилось число абортов и смертность в трудоспособном возрасте. Положительная динамика наблюдается также в отношении смертности от внешних причин, существенно сократились случаи суицидов.

Онкологических заболеваний тоже становится меньше. На убыль идет так называемая одногодичная летальность, при этом растет 5-летняя выживаемость. Поздняя диагностика рака молочной железы у женщин также значительно сократилась.

— Сегодня коллектив нашей районной больницы продолжает планомерную работу. Медицинские работники прикладывают все силы для того, чтобы жители района могли получать квалифицированную помощь своевременно и в достаточном объеме. Для этого оперативно были перепрофилированы имеющиеся отделения, внедрены необходимые алгоритмы и схемы лечения, маршруты движения пациентов, — говорит главный врач УЗ «Быховская ЦРБ» Анатолий Каримов.

По зову сердца и велению времени

Тактика повседневной деятельности персонала тоже скорректирована под новые условия труда. Но, как и прежде, приоритетными задачами остаются сохранение и укрепление здоровья населения района, повышение эффективности работы структурных подразделений на основе использования современных методов диагностики и лечения пациентов, а также усиление профилактической направленности в работе специалистов.

Новые условия труда регламентирует приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 марта 2020 года №296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения». Теперь, чтобы пройти в районную поликлинику, для посетителя обязательно наличие медицинской маски, а пришедшему в регистратуру или на прием к врачу человеку обязательно измеряют температуру тела. Медсестра для этого использует бесконтактный термометр. Для пациентов с повышенной температурой предусмотрен отдельный вход. Людям старшего возраста желательно не посещать медучреждение вовсе, а вызывать врача на дом.

По зову сердца и велению времени

По зову сердца и велению времени

К тому же, в УЗ «Быховская ЦРБ» продолжает оказываться различная профильная помощь. Так, пациенток по-прежнему принимают в женской консультации. Ее заведующая Надежда Аль-Халаф говорит, что наблюдение за беременностью женщин — очень важный и ответственный процесс. Будущие мамы должны чувствовать уверенность в здоровом развитии ребенка. А в случае выявления тех или иных отклонений врач сразу примет необходимые меры. И посоветует не пропускать плановые визиты.

По зову сердца и велению времени

Что касается неотложки, то график работы сотрудников двух бригад, это так называемые контактные группы, остался прежним. Фельдшера и водители скорой помощи дежурят в дневную и ночную смены по 12 часов. В случае вызова они выезжают к потенциально заболевшим людям, с учетом уровня контакта, обязательно в специальных защитных костюмах. Облачиться в халаты, комбинезоны, надеть респираторы и защитные очки, перчатки и нарукавники, перевязать бахилы надо быстро и правильно, ибо все вызовы считаются экстренными. А тщательные меры предосторожности в любом случае оправданы, вне зависимости от типа возбудителя заболеваний. Поэтому в больнице весь медперсонал регулярно обеспечивается антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

По зову сердца и велению времени

В развитии системы здравоохранения решающую роль, безусловно, играют кадры, как, впрочем, и везде. Только здесь речь идет о здоровье человека, дороже которого нет. В центральной районной больнице трудится немало опытных профессионалов своего дела, а также молодых и перспективных специалистов. К примеру, старается не отставать от опытных, старших коллег врач общей практики Евгений Стрельцов.

По зову сердца и велению времени

Парень родился и вырос в Быхове. Во время учебы в СШ №2 серьезно изучал химию и уже в 9 классе твердо решил стать врачом. После окончания школы поступил в Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет на лечебный факультет. Учился хорошо. Интернатуру проходил в Могилевской областной больнице. А потом выпускника призвали в армию. Служил в 83-ем отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку в Бобруйске, где освоил саперное дело. Домой вернулся в звании сержанта, а сейчас имеет звание младшего лейтенанта медицинской службы. Молодой доктор трудится в райбольнице всего полтора года, но за это непродолжительное время зарекомендовал себя как ответственный и, самое главное, грамотный специалист. Молодой врач общей практики с благодарностью признается, что в профессиональном становлении ему помогают заведующий поликлиникой Илья Тиковенко, врач отделения дневного стационара Надежда Кошелькова и главный врач ЦРБ Анатолий Каримов. А при такой профессиональной поддержке спорится работа, легче преодолеваются трудности.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 

 
 
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Еще древнегреческий философ Сократ говорил, что все профессии на земле — от людей, и только три — от богов, в
 
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