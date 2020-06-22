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В Слуцком районе произошёл смертельный наезд на женщину

22.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе произошёл смертельный наезд на женщину

В субботу, 20 июня, около 4 утра в Слуцком районе произошёл смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что 49-летний житель Волковыска на автомобиле «МАЗ» вблизи д. Калита совершил наезд на 38-летнюю жительницу Слуцка. Женщина, которая лежала на проезжей части и не была обозначена световозвращающими элементами, погибла на месте ДТП.


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В субботу, 20 июня, около 4 утра в Слуцком районе произошёл смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
 
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