В Слуцком районе произошёл смертельный наезд на женщину

Источник материала: Слуцк Город





В субботу, 20 июня, около 4 утра в Слуцком районе произошёл смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что 49-летний житель Волковыска на автомобиле «МАЗ» вблизи д. Калита совершил наезд на 38-летнюю жительницу Слуцка. Женщина, которая лежала на проезжей части и не была обозначена световозвращающими элементами, погибла на месте ДТП.



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