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Мы помним. Первые дни Великой Отечественной войны запомнились бесконечным гулом немецких самолетов...

22.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В редакцию пришло письмо от нашей землячки Марии Стригуновой (Гаевской), которая сейчас проживает в г. Бобруйске. Вот что она пишет: 

«Уважаемая редакция! Хочу поделиться с вами воспоминаниями моего старшего брата Ричарда Гаевского о Великой Отечественной войне.  Родился он в 1935 году. Уже 14 лет, как его нет с нами. Но он в сердце родных людей. У него – интересная судьба.  Работал геологом на Урале. А потом в родной Беларуси. Написал 3 большие тетради мемуаров. Его малая родина  - Липнишки. а его детские воспоминания о пережитом, хотелось бы, чтобы стали

Первые дни Великой Отечественной войны запомнились бесконечным гулом немецких самолетов. В один из последних дней июня мы с мамой в поле пололи картошку. День был погожим. Рядом, на большом поле вблизи деревни, работали и другие односельчане.

Вдруг небо наполнилось гулом, и мы увидели над головами вражеский самолет, который летел так низко, что можно было рассмотреть не только черные кресты на крыльях, но и летчика. Люди закричали: "Немцы! Немцы!"…

Самолет, пролетев над нами, взмыл вверх, начал набирать высоту и разворачиваться.  Потом вновь пошел на снижение над Липнишками. Вздрогнула земля, послышался взрыв сброшенной бомбы на площади.

Мы уже хотели бежать домой, как самолет с оглушительным ревом на небольшой высоте направился в нашу сторону. Кто-то крикнул: "Ложись!" Мать прижала меня к земле, прикрыв голову рукой. Я отчетливо слышал свист пуль, их глухое тюканье при входе в землю. Самолет, пролетев поле с пулеметным обстрелом, взмыл вверх и улетел в сторону станции Гавья.

Мы поднялись и побежали домой. К счастью, никто не пострадал. Напуганные люди стали запрягать лошадей  и уезжать в поле в сторону д. Опита. Там в укромном месте распрягли лошадей, вырыли землянки и расположились на ночлег.

Наступили летние сумерки. Слышался гул самолетов, орудийные выстрелы, разрывы бомб и снарядов, вздрагивала земля. Нас, детей, пытались уложить спать, но страх не давал уснуть, малыши сидели со взрослыми около землянки, вслушиваясь  в страшный гул войны. Все вглядывались в зарево на горизонте - это горела Лида...».

 
 
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В редакцию пришло письмо от нашей землячки Марии Стригуновой (Гаевской), которая сейчас проживает в г. Бобруйске. Вот что она пишет:  ...
 
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