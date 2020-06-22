Источник материала: Новости Волковыска

20 июня в рамках 9-го тура национального первенства по футболу среди команд первой лиги ФК «Сморгонь» сыграл на домашнем стадионе против светлогорского «Химика». Матч закончился уверенной победой хозяев поля – 2:0.

Наш земляк Евгений Савостьянов на 73-й минуте открыл счет в матче.

После игры Евгений поделился впечатлениями о матче:

– Насколько психологически было тяжело команде выходить на матч против «Химика» после серии неудачных игр?

– Важно было просто победить. Конечно, немного давил на нас результат кубковой игры («Барановичи» – «Сморгонь» – 1:0), к тому же в чемпионате проиграли «Граниту» («Гранит» – «Сморгонь» – 1:0). Ребят у нас не хватало, кто-то был травмирован… Соответственно, всё сказалось на основном составе. Какие-то связи сбились. Поэтому и такие результаты.

– Несмотря на уверенную победу «Сморгони» в этом матче, такова ли на самом деле пропасть между нашей командой и «Химиком», как об этом говорит турнирная таблица?

– Да нет. Я бы не сказал, что вообще есть какая-то разница между командами. Со всеми сложно играть. С теми же «Гранитом» и «Барановичами»: пропустили мяч и уже тяжело вскрывать такую оборону. Да и такого сопротивления не хватает, чтобы уже позиционно играть. Больше получаются контратаки, стандарты.