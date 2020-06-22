Фанаты просят Гончаренко остаться

Возобновление сезона для ЦСКА получилось ужасным. 0:4 от «Зенита» настолько разволновали Виктора Гончаренко, что он не смог прийти на пресс-конференцию из-за подскочившего давления. Вскоре стало известно, что белорусский тренер армейцев попросил об отставке, хотя команда, даже обойдясь без побед в четырех турах подряд, идет на пятом месте и борется за зону Лиги чемпионов. Это не первый раз, когда Гончаренко порывается уйти куда подальше от проблем и огорчений. Нечто подобное было и в БАТЭ после того, как грянул карагандец.





Отношения к белорусу среди болельщиков ЦСКА не самое однозначное. Некоторые живут воспоминаниями о былых победах и игнорируют ограниченные возможности клуба, а виноватым в отсутствие титулов считают Гончаренко. Но когда стало известно о намерении специалиста уйти, на российских форумов зазвучало многоголосие в его поддержку. Интересно, повлияет ли оно на решение? Клуб во всяком случае заинтересован в том, чтобы Гончаренко доработал до конца сезона.







