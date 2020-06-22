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Фанаты просят Гончаренко остаться

22.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И это несмотря на 0:4 от «Зенита».

Возобновление сезона для ЦСКА получилось ужасным. 0:4 от «Зенита» настолько разволновали Виктора Гончаренко, что он не смог прийти на пресс-конференцию из-за подскочившего давления. Вскоре стало известно, что белорусский тренер армейцев попросил об отставке, хотя команда, даже обойдясь без побед в четырех турах подряд, идет на пятом месте и борется за зону Лиги чемпионов. Это не первый раз, когда Гончаренко порывается уйти куда подальше от проблем и огорчений. Нечто подобное было и в БАТЭ после того, как грянул карагандец.

Отношения к белорусу среди болельщиков ЦСКА не самое однозначное. Некоторые живут воспоминаниями о былых победах и игнорируют ограниченные возможности клуба, а виноватым в отсутствие титулов считают Гончаренко. Но когда стало известно о намерении специалиста уйти, на российских форумов зазвучало многоголосие в его поддержку. Интересно, повлияет ли оно на решение? Клуб во всяком случае заинтересован в том, чтобы Гончаренко доработал до конца сезона.
 
 
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И это несмотря на 0:4 от «Зенита».
 
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