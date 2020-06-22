В Слуцком районе грузовик переехал лежащую на дороге женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами грузовика в Слуцком районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 20 июня, около 04.00. Установлено, что 49-летний водитель МАЗа вблизи деревни Калита переехал 38-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части дороги.

От полученных травм женщина умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.