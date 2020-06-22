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В Слуцком районе грузовик переехал лежащую на дороге женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами грузовика в Слуцком районе,
Происшествие случилось 20 июня, около 04.00. Установлено, что 49-летний водитель МАЗа вблизи деревни Калита переехал 38-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части дороги.
От полученных травм женщина умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.
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Происшествие случилось 20 июня, около 04.00.
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