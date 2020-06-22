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В Логойском районе перевернулся Volkswagen, два человека погибли

22.06.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июня примерно в полдесятого вечера в Логойском районе перевернулся автомобиль.

Как сообщает МВД Беларуси, 24-летняя водитель Volkswagen Polo двигалась по трассе М3. В какой-то момент один из пассажиров начал мешать девушке управлять автомобилем, в результате чего иномарку занесло, и она перевернулась.

На месте ДТП погибли 23-летний и 62-летний пассажиры. Водитель, а также 40-летний пассажир и 10-летний ребёнок, который ехал на руках у пассажира на заднем сиденье, получили травмы и были госпитализированы.

Все находившиеся в машине – жители Минска.

На прошлой неделе в Чашникском районе Opel наехал на дерево.

В аварии погибла пенсионерка – здесь подробности.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 21 июня примерно в полдесятого вечера в Логойском районе перевернулся автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, 24-летняя водитель Volkswagen Polo двигалась...
 
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