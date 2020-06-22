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В Логойском районе перевернулся Volkswagen, два человека погибли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 июня примерно в полдесятого вечера в Логойском районе перевернулся автомобиль.
Как
На месте ДТП погибли 23-летний и 62-летний пассажиры. Водитель, а также 40-летний пассажир и 10-летний ребёнок, который ехал на руках у пассажира на заднем сиденье, получили травмы и были госпитализированы.
Все находившиеся в машине – жители Минска.
На прошлой неделе в Чашникском районе Opel наехал на дерево.
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Новости Беларуси. 21 июня примерно в полдесятого вечера в Логойском районе перевернулся автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, 24-летняя водитель Volkswagen Polo двигалась...
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