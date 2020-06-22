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Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно в 4 утра, на рассвете, к обелиску на площади Победы возложили венки пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Офицеры частей Минского гарнизона и ветераны службы почтили подвиг всех тех, кто самозабвенно сражался в годы войны. На вахту памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула.
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Одним из трогательных моментов памятных мероприятий стала акция «Боевой расчет». Военнослужащие с портретами героев-защитников границы вышли на торжественное построение. Благодаря проведенной поисковой работе в 2020 году свое почетное место в бессмертной шеренге заняли портреты политрука 18-й пограничной заставы 17-го пограничного отряда Кирилла Кожухова и начальника пограничного поста Алексея Коробко. Оба, защищая рубежи Родины, погибли в 1941-м.
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Новости Беларуси. Ровно в 4 утра, на рассвете, к обелиску на площади Победы возложили венки пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Офицеры...
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