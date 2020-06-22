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Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»

22.06.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ровно в 4 утра, на рассвете, к обелиску на площади Победы возложили венки пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»

Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»

Офицеры частей Минского гарнизона и ветераны службы почтили подвиг всех тех, кто самозабвенно сражался в годы войны. На вахту памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула.

Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Для нас, пограничников, эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая. 22 июня из 485 застав белорусского пограничного округа ни одна застава не отступила, практически все погибли. Мы сейчас должны память эту сохранить, потому что видите, что творится в мире – пытаются некоторые переписать историю. Но мы, нынешнее поколение белорусов-пограничников, не должны это допустить. Потому что, как я говорил, без памяти мы никто, а так мы должны чтить своих героев.

Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»


К марафону памяти присоединились во всех уголках Беларуси. В пограничных группах и отрядах прошли митинги-реквиемы, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»

Одним из трогательных моментов памятных мероприятий стала акция «Боевой расчет». Военнослужащие с портретами героев-защитников границы вышли на торжественное построение. Благодаря проведенной поисковой работе в 2020 году свое почетное место в бессмертной шеренге заняли портреты политрука 18-й пограничной заставы 17-го пограничного отряда Кирилла Кожухова и начальника пограничного поста Алексея Коробко. Оба, защищая рубежи Родины, погибли в 1941-м. 

Люди в материале: Анатолий Лаппо, Кирилл Кожухов, Алексей Коробко

 
 
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Новости Беларуси. Ровно в 4 утра, на рассвете, к обелиску на площади Победы возложили венки пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Офицеры...
 
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