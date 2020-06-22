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Ледник в Альпах спасают от таяния брезентом

22.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. За 27 лет Презена потерял свыше трети своего объёма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Защитить его от глобального потепления экоактивисты решили с помощью специального покрытия. 

Ледник в Альпах спасают от таяния брезентом

Оно отражает солнечный свет, а также поддерживает под брезентом низкую температуру, в итоге сохраняется больше снега и покрова ледника.

Ледник в Альпах спасают от таяния брезентом

Данная технология разработана специалистами университетов Тренто и Милана. Благодаря проекту, который осуществляется уже 12 лет, площадь таяния Презена удалось сократить на 50 %.

Ледник в Альпах спасают от таяния брезентом

В 2008 году специальным покрывалом накрыли 30 тысяч квадратных метров ледника. В этот раз в планах 100 тысяч квадратных метров.

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Новости мира. За 27 лет Презена потерял свыше трети своего объёма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Защитить его от глобального потепления...
 
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