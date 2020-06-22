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В Италии появился ресторан на дереве
Источник материала: ОНТ
В Италии появился необычный ресторан на дереве.
Заведение среди ореховых ветвей – задумка супругов. Реализовать идею их подтолкнула необходимость держать социальную дистанцию. Заказать еду в таком ресторане можно по рации. Блюда доставят по канату. Посетителям остается только переставить тарелки на стол и наслаждаться звуками природы.
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В Италии появился необычный ресторан на дереве. Заведение среди ореховых ветвей – задумка супругов. Реализовать идею их подтолкнула необходимость держать...
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