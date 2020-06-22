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Пляжный сезон продолжается: июньская жара вернется в середине недели

22.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Погоду в первую половину недели определяет контрастный атмосферный фронт, из-за которого на территорию Беларуси несколько дней будет поступать относительно прохладный воздух со Скандинавского полуострова, сообщают синоптики.



Температура воздуха в первые дни недели составит +11..+18°C ночью и от +18°C по северо-востоку до +27°C по югу страны. 

В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы будут образовываться слабые туманы. 

Однако похолодало ненадолго, отмечают в Белгидромете. Июньская жара, при сохранении высокой влажности, вернется уже в середине недели. В среду дневная температура воздуха будет достигать от +24°C по западу до +29°C по юго-востоку.

Во второй половине недели, по предварительному прогнозу, ожидается жаркая погода. Территория Беларуси будет находиться на южной периферии антициклона с центром над странами Балтии. Температура воздуха в ночные часы составит +16..+20°C, днем - +25..+30°C, местами - до +32°C. Погода будет солнечной, но в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ожидаемая температура воды в озерах и реках - +18..+25°C.
 
 
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Погоду в первую половину недели определяет контрастный атмосферный фронт, из-за которого на территорию Беларуси несколько дней будет поступать относительно...
 
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