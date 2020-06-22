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Блогер построил игровой домик для дочери своими руками за 300 рублей. Вот что у него получилось

22.06.2020 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы ребенок проводил день в активных играх, ему необходимо личное пространство. Строительный блогер Павел Береснев и его жена Ольга вспомнили детство и для свой маленькой дочери Стефы построили игровой домик на участке. В нем есть песочница, лесенка с горкой, стол и стул, большой подоконник-прилавок. На его возведение потребовалось потратить совсем немного свободного времени и 300 рублей. И это окупилось сторицей — ребенок в восторге!


Фото: Павел Береснев

У строительного блогера Павла Береснева новый большой проект — пристроить к своему каркасному дому еще несколько комнат. В какой-то момент он решил отвлечься и построил маленький домик для дочери Стефы. Его размеры — 1,5 на 3 метра.


Проект получился путем компиляции: что-то подсмотрели на Pinterest, что-то придумали сами. В домике есть песочница, лесенка с горкой, стол и стул, большой подоконник-прилавок. Еще там будет доска для мела. Строительству уделяли 3−4 в день и за неделю справились. Процесс строительства Павел снимал на видео и записывал все расходы.

Нижняя обвязка домика и лаги Павел сделал из досок 150×50 мм, каркас — из бруса 50×50 и 100×50 мм. Стены зашиты цементно-стружечными плитами (ЦСП). Песочницу изнутри тоже зашил ЦСП — чтобы защитить доски от влажного песка.


Размеры крыши подгонял под ширину трех стандартных листов металлопрофиля. Этот кровельный материал он покупал со значительной скидкой — у них были немного погнуты края, один лист неровно отрезан и есть пара царапин. Но на качестве детского домика это не сказалось.


Весь бюджет проекта — до 300 рублей (без стоимости горки, которая уже была в хозяйстве).

Вот смета:

  • Доски на соседней пилораме стоили 120 рублей.
  • 17 листов ЦСП (1200×600мм) — 87,55 рублей.
  • Металлопрофиль (6,9 кв.м.) — 49,51 рублей.
  • Краска — около 30 рублей.

Тротуарная плитка, саморезы, старый сайдинг на цоколь, маленькие фонарики покупать не пришлось — были в хозяйстве.

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Блогер построил игровой домик для дочери своими руками за 300 рублей.
 
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