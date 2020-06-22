|
Блогер построил игровой домик для дочери своими руками за 300 рублей. Вот что у него получилось
Источник материала: Tut.by
Чтобы ребенок проводил день в активных играх, ему необходимо личное пространство. Строительный
У строительного блогера Павла Береснева новый большой
Проект получился путем компиляции: что-то подсмотрели на Pinterest, что-то придумали сами. В домике есть песочница, лесенка с горкой, стол и стул, большой подоконник-прилавок. Еще там будет доска для мела. Строительству уделяли 3−4 в день и за неделю справились. Процесс строительства Павел снимал на видео и записывал все расходы.Нижняя обвязка домика и лаги Павел сделал из досок 150×50 мм, каркас — из бруса 50×50 и 100×50 мм. Стены зашиты цементно-стружечными плитами (ЦСП). Песочницу изнутри тоже зашил ЦСП — чтобы защитить доски от влажного песка.
Размеры крыши подгонял под ширину трех стандартных листов металлопрофиля. Этот кровельный материал он покупал со значительной скидкой — у них были немного погнуты края, один лист неровно отрезан и есть пара царапин. Но на качестве детского домика это не сказалось.
Весь бюджет проекта — до 300 рублей (без стоимости горки, которая уже была в хозяйстве).
Вот смета:
Тротуарная плитка, саморезы, старый сайдинг на цоколь, маленькие фонарики покупать не пришлось — были в хозяйстве.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер построил игровой домик для дочери своими руками за 300 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)