Участие в выборах продолжают 7 претендентов. Кто они?

Подписи для проверки сдали в территориальные избирательные комиссии 7 инициативных групп, в том числе ИГ Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО.

Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Поданным Ермошиной, собранные подписи сдали:

действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

Реальное количество сданных подписей для каждого выдвиженца будет известно после проверки, которая завершится 30 июня.

Глава ЦИК также проинформировала, что по состоянию на утро 22 июня полный пакет документов для регистрации предоставил только Бабарико.

Таким образом, из президентской гонки выбыли 8 претендентов:

лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель, рок-музыкант Александр Таболич, лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель «Белорусской христианской демократии» Ольга Ковалькова, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов, представитель ОГП Владимир Непомнящих, гомельский фермер-блогер Юрий Ганцевич.

Сбор подписей в поддержку лиц, предлагаемых к выдвижению кандидатами в президенты, завершился 19 июня. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тыс. подписей.

До 4 июля потенциальные кандидаты в президенты должны представить в ЦИК ряд документов, в частности анкету, декларацию о доходах и имуществе. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля.