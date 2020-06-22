О проекте «МП» «С ЛЮБОВЬЮ И ГОРДОСТЬЮ»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Год за годом малая родина претерпевает изменения. И новшества эти Быховщине к лицу. Хорошеет район, и в нем — постепенно, но уверенно — развиваются все отрасли народного хозяйства.

Большое видится в малом. А оценить свой край сегодня можно, лишь взглянув на то, каким он был вчера. Контраст между прошлым и настоящим очевиден. Он — в модернизированных производствах, отстроенных по современным стандартам зданиях, качественной медицине, новшествах в системе образования и, конечно, увеличении уровня благополучия земляков.

Не бывает легких побед, ведь любое достижение – это всегда тяжелый труд. Но на Быховщине его никогда не боялись. Всеобщими усилиями, ежедневным и кропотливым трудом каждого, силами умеющих созидать и работать, ценить и любить, малая родина стала настоящим краем для жизни.

И говорим мы об это С ЛЮБОВЬЮ И ГОРДОСТЬЮ

Таково название нового проекта «МП».

Уважаемые земляки! А чем гордитесь вы? Какие моменты, события, места на Быховщине важны лично для вас? Их масштаб роли не играет. Главное, чтобы вспоминали вы о чем-то хорошем С ЛЮБОВЬЮ И ГОРДОСТЬЮ к родному краю.

Самые интересные истории обязательно найдут отражение на страницах «МП».

Ждем ваших писем!