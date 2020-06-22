ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О проекте «МП» «С ЛЮБОВЬЮ И ГОРДОСТЬЮ»

22.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

О проекте «МП» «С ЛЮБОВЬЮ И ГОРДОСТЬЮ»Год за годом малая родина претерпевает изменения. И новшества эти Быховщине к лицу. Хорошеет район, и в нем — постепенно, но уверенно — развиваются все отрасли народного хозяйства.

Большое видится в малом. А оценить свой край сегодня можно, лишь взглянув на то, каким он был вчера. Контраст между прошлым и настоящим очевиден. Он — в модернизированных производствах, отстроенных по современным стандартам зданиях, качественной медицине, новшествах в системе образования и, конечно, увеличении уровня благополучия земляков.

Не бывает легких побед, ведь любое достижение – это всегда тяжелый труд. Но на Быховщине его никогда не боялись. Всеобщими усилиями, ежедневным и кропотливым трудом каждого, силами умеющих созидать и работать, ценить и любить, малая родина стала настоящим краем для жизни.

И говорим мы об это С ЛЮБОВЬЮ И ГОРДОСТЬЮ

Таково название нового проекта «МП». 

Уважаемые земляки! А чем гордитесь вы? Какие моменты, события, места на Быховщине важны лично для вас? Их масштаб роли не играет. Главное, чтобы вспоминали вы о чем-то хорошем С ЛЮБОВЬЮ И ГОРДОСТЬЮ к родному краю.

Самые интересные истории обязательно найдут отражение на страницах «МП».

 Ждем ваших писем!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год за годом малая родина претерпевает изменения. И новшества эти Быховщине к лицу. Хорошеет район, и в нем — постепенно,
 
Новости дня
Новости разные
 
Участие в выборах продолжают 7 претендентов. Кто они?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика