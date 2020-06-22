Ставка рефинансирования снижается до 7,75% с 1 июля

Источник материала: ОНТ

С 1 июля ставка рефинансирования снижается до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 6,75% годовых. Об этом информирует Национальный банк Республики Беларусь.

Соответствующие решения были приняты Правлением Нацбанка 22 июня по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике.

Подчеркивается, что инфляция замедляется быстрее ожидаемого. В этих условиях Национальный банк Беларуси продолжил смягчать денежно-кредитную политику.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram