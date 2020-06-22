|
Ставка рефинансирования снижается до 7,75% с 1 июля
Источник материала: ОНТ
С 1 июля ставка рефинансирования снижается до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 6,75% годовых. Об этом
Соответствующие решения были приняты Правлением Нацбанка 22 июня по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике.
Подчеркивается, что инфляция замедляется быстрее ожидаемого. В этих условиях Национальный банк Беларуси продолжил смягчать денежно-кредитную политику.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля ставка рефинансирования снижается до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 6,75% годовых. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)