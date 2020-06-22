Налоговая о продаже излишек урожая и про тематический день для слуцких ИП

Источник материала: Слуцк Город





Налоговая про тематический день для индивидуальных предпринимателей, а также о том, как правильно продать излишки продукции со своего приусадебного участка, не нарушая закон.

Наступило время, когда на приусадебных участках созревает урожай клубники, земляники, а также овощей и фруктов.

Напоминаем, физическим лицам, решившим продать потребителям излишки выращенной продукции, что в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь розничная торговля овощами и фруктами, иной продукцией растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады) не признается объектом налогообложения единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог).

Основанием для непризнания объектом налогообложения единым налогом розничной торговли (реализации) вышеназванной продукцией является справка подтверждающая, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь (далее – справка).

Форма справки утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 № 1935 «О документе, подтверждающем, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь».

Для получения справки физическому лицу необходимо обратиться с заявлением в исполком по месту нахождения земельного участка. Хранить указанную справку плательщики обязаны в местах реализации продукции.

При наличии справки продавать продукцию с земельного участка без уплаты единого налога также могут близкие родственники физического лица. К их числу относятся, в частности, родители (усыновители), дети, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг, опекуны, попечители и подопечные.

Обращаем внимание, что физические лица вправе торговать продукцией, выращенной на своих участках, только на рынках и в местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами. Запрещено продавать продукцию на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах.

24 июня 2020 года сектором информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району для индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог), проводится тематический день информирования по вопросам применения ставок единого налога во II и III кварталах 2020 в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» и порядка исчисления и уплаты единого налога в 2020 году.

Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы по тел. 8(0195)29461.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району