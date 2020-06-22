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Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%

22.06.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ставка рефинансирования с 1 июля снижается с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7% до 6,75% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 22 июня, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%

"Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года)", - отметили в Нацбанке.

Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах - торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки.

В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. "Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности", - считают в Нацбанке.

 
 
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  Ставка рефинансирования с 1 июля снижается с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7% до 6,75% годовых....
 
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