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День памяти и скорби: на митинг-реквием в Брестской крепости собрались сотни людей
22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня отмечается День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война. Первый удар гитлеровской армии приняла на себя
Четыре пятнадцать утра. Ровно 79 лет назад в крепости разорвались первые артиллерийские снаряды. На митинг-реквием у Вечного огня, кажется, собрался весь Брест. Самая короткая ночь в году здесь всегда оканчивается минутой молчания.
На митинг памяти в Брест прибыл и глава государства. Александр Лукашенко возложил венок у Вечного огня. И объяснил, почему так важно в этот день быть именно здесь – у стен цитадели.
В своей речи много говорил о том, как важно говорить о победе. Это не лишнее. А еще раз напоминание тем, кто пытается исказить историческую правду.
«Мы не можем предать тех, кто смотрит с небес на нас. Это они сражались здесь и выстояли, победили. Мы должны помнить с вами, что все то, что мы имеем сегодня, несмотря на то что мы это создали своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит, прежде всего, им и будущему, нашим детям», – добавил Александр Лукашенко.
На митинге-реквиеме присутствовало большое количество представителей дипломатических миссий. В том числе и посол России Дмитрий Мезенцев. Он также говорил о том, как важно сохранить подлинную историю Победы.
По официальным только оценкам, Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. Большинство солдат крепости также погибли. Ведь цитадель бомбили и с воздуха, были артиллерийские обстрелы.
Но даже в такой безвыходной, казалось, ситуации, в полном окружении, без воды и продовольствия, гарнизон мужественно сражался с врагом больше месяца. И сейчас мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» остается одним из главных символов мужества и стойкости. Потому сегодня у Вечного огня так много цветов.
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В Брест прибыл и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он возложил венок у Вечного огня и объяснил, почему так важно в этот день быть именно здесь – у стен...
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