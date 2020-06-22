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День памяти и скорби: на митинг-реквием в Брестской крепости собрались сотни людей

22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня отмечается День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война. Первый удар гитлеровской армии приняла на себя Брестская крепость. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу. В мемориальный комплекс пришли тысячи человек. Это ветераны, военнослужащие, жители Бреста. Корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев об акции памяти.

Четыре пятнадцать утра. Ровно 79 лет назад в крепости разорвались первые артиллерийские снаряды. На митинг-реквием у Вечного огня, кажется, собрался весь Брест. Самая короткая ночь в году здесь всегда оканчивается минутой молчания.

На митинг памяти в Брест прибыл и глава государства. Александр Лукашенко возложил венок у Вечного огня. И объяснил, почему так важно в этот день быть именно здесь – у стен цитадели.

«Героическое прошлое стало символом нашей независимости и жизненный путь примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен. С камими бы трудностями мы ни сталкивались сегодня, мы понимаем, что они не равны тем испытаниям, которые выпали на их долю, но точно знаем, что их стремление к свободе и справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас. И это та наследственность, которая делает суверенитет нашего государства неоспоримым фактом», – сказал белорусский лидер.

В своей речи много говорил о том, как важно говорить о победе. Это не лишнее. А еще раз напоминание тем, кто пытается исказить историческую правду.

«Мы не можем предать тех, кто смотрит с небес на нас. Это они сражались здесь и выстояли, победили. Мы должны помнить с вами, что все то, что мы имеем сегодня, несмотря на то что мы это создали своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит, прежде всего, им и будущему, нашим детям», – добавил Александр Лукашенко.

На митинге-реквиеме присутствовало большое количество представителей дипломатических миссий. В том числе и посол России Дмитрий Мезенцев. Он также говорил о том, как важно сохранить подлинную историю Победы.

«Этот год для нас всех – это возможность переосмыслить и насколько возможно прочуствовать, что переживали те, кто шел на фронт. Кто не малодушничал, не трусил, а делал шаг вперед. Наверное, сегодня, когда мы говорим, что переписывается история – это, по моему мнению, удивительная подлость по отношению к тем, кого нет. Кто сложил здесь, у стен Брестской крепости, свои головы», –отметил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республики Беларусь Дмитрий Мезенцев.

По официальным только оценкам, Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. Большинство солдат крепости также погибли. Ведь цитадель бомбили и с воздуха, были артиллерийские обстрелы.

Но даже в такой безвыходной, казалось, ситуации, в полном окружении, без воды и продовольствия, гарнизон мужественно сражался с врагом больше месяца. И сейчас мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» остается одним из главных символов мужества и стойкости. Потому сегодня у Вечного огня так много цветов.



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Теги: Брест
 
 
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В Брест прибыл и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он возложил венок у Вечного огня и объяснил, почему так важно в этот день быть именно здесь – у стен...
 
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