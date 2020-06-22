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Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

22.06.2020 12:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

Поклонники российского рэпера Тимати заметили, что его мать Симона отписалась от его возлюбленной Анастасии Решетовой в Instagram, пишет Star Hit.

Подписчики предположили, что отношения в семье напряженные.

Мама Тимати решила внести ясность и высказалась по поводу этой ситуации.

На минувшей неделе 60-летняя Симона впервые за несколько месяцев увидела внука Ратмира и провела выходные с Тимати и Решетовой. После этого женщины отписались друг от друга в соцсетях. Отмечается, что конфликт произошел из-за разного подхода к воспитанию ребенка.

Поклонники рэпера начали донимать его мать и избранницу расспросами в соцсетях. Симона не выдержала и высказалась.

Однако причину она не пояснила. Ранее Симона заявляла, что не считает Решетову членом семьи, поэтому поклонники связали произошедшее с напряженными отношениями между женщинами и продолжают обсуждать это в соцсетях.

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Поклонники российского рэпера Тимати заметили, что его мать Симона отписалась от его возлюбленной Анастасии Решетовой в Instagram, пишет Star Hit. Подписчики...
 
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