Гарри Погоняйло: Против лома нет приема, окромя другого лома!

Беларусь вступила в очередную электоральную кампанию по выборам президента. Она как никогда прежде проходит в жестком противостоянии народа и власти, теряющей свой авторитет и влияние.





Ныне действующий глава государства уже объявил, что он будет править страной еще как минимум следующий (уже шестой) срок. Для того чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений на этот счет, Лукашенко, не дожидаясь результатов голосования и сложения полномочий правительства перед вновь избранным президентом в соответствии с нормами Конституции и законами, основанными на ее действии, отправил в отставку старое и назначил новое во главе с премьер-министром Романом Головченко.





Лукашенко себе не изменяет. Включившись в очередную игру по избранию в президенты, он в который раз запускает отработанные методы: циничную ложь, запугивание, аресты, прямые угрозы пролить кровь собственных граждан - избирателей. И все с одной целью - удержать государственную власть, захваченную неконституционным путем в ходе государственного переворота, проведенного с помощью инспирированного им и его окружением так называемого конституционного референдума в ноябре 1996 года. Госпереворот был направлен на узурпацию власти в одних руках.





Многие на основании избирательного закона, выдвигавшиеся кандидатами в президенты, начиная с 2001 года, и последующие избирательные кампании по настоящее время оказывались в следственных изоляторах и были необоснованно осуждены лукашенковскими судами к длительным срокам заключения. Они признавались правозащитными национальными и международными организациями “узниками совести”. Крайний из них (и, думаю, не последний) заключенный под стражу блогер из Гомеля Сергей Тихановский, бросивший вызов узурпатору, и проводивший кампанию под лозунгом: “Стоп, таракан!”





Очередные выборы, организованные под контролем вертикали власти и несменяемой г-жи Ермошиной, - очередной фарс, пришибленный туманом демократических процедур для придания легитимности несменяемого правителя, полученную якобы из рук народа. В который раз хочу твердо заявить: в Беларуси не действуют демократические избирательные процедуры, посредством которых власть мирным путем может перейти от одной политической правящей элиты к другой, предлагающей общепризнанные человеческие ценности. Все демократически настроенные граждане Беларуси, в том числе выдвинувшиеся от оппозиции кандидаты, должны осознать очевидность данного факта. Лукашенко в очередной раз идет на захват государственной власти неконституционным путем.





Многие решат: “против лома нет приема!” Я же как избиратель с давним опытом, как юрист утверждаю и берусь доказать, что в Беларуси есть законный и мирный способ “убить усатого таракана” - все, как в стихотворении Корнея Чуковского:

“Вдруг откуда ни возьмись маленький комарик

И в руке его горит маленький фонарик...”









Еще в 2006 году в газете “Народная Воля” (за 11-12 марта №№42-43) было опубликовано мое интервью “Имеет ли ныне действующий глава государство А.Г.Лукашенко право баллотироваться кандидатом в президенты Республики Беларусь на выборах, назначенных на 19 марта 2006 года?” По данной проблеме, связанной с юридическими последствиями незаконно проведенного конституционного референдума (октябрь 2004 г.) об изъятии из Конституции указания о том, что “одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков”, я обращался в обе палаты парламента, Конституционный Суд, Центральную комиссию и Верховный Суд, но получил формальные отписки без приведения каких-либо заслуживающих внимание доводов. Сотни патриотически настроенных граждан, в их числе и альтернативные кандидаты в президенты, в полном соответствии с нормами Конституции и процессуального законодательства обращались в Верховный Суд с обжалованием решения Центральной комиссии от 17.02.2006 г. о регистрации А.Г.Лукашенко в качестве кандидата в президенты. Однако Верховный Суд (председатель В.О.Сукало) незаконно отказал в возбуждении дел ввиду неподведомственности.





Еще тогда я предупреждал, что ни демократическая общественность страны, ни международное сообщество не признают результаты подобных выборов, которые приведут к еще большему нарастанию конституционного и политического кризисов и поставят народ Беларуси перед выбором применения более радикальных методов борьбы с диктатурой и тоталитаризмом. Так оно и случилось.





Следующие выборы привели 19 декабря 2010 года на площадь перед зданием правительства более 40 тысяч недовольных граждан. В этом же здании размещается и Центральная комиссия. Они протестовали против произвола властей и фальсификации выборов. Закончился мирный выход на улицы силовым разгоном, кровью, жестким избиение полицейским спецназом. Около 700 задержанных подверглись административным арестам и штрафам. В отношении более 50 человек, в их числе кандидаты и руководители их штабов, были заключены под стражу по возбужденным уголовным делам по ст.293 УК (массовые беспорядки), ст.342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и были осуждены к различным мерам наказания.





Сегодня для многих становится очевидным, что показушная демократия, имитация свободной политической конкуренции для правящей верхушки служат одной цели: как понадежнее завуалировать от избирателей и международной общественности готовящееся очередное преступление - за счет псевдовыборов сохранить власть в руках Лукашенко. Все идет по накатанному: в территориальные и участковые комиссии не допущены представители политической оппозиции; в государственных СМИ с подачи А.Лукашенко началась откровенная, оголтелая травля и дискредитация оппонентов власти; включен испытанный механизм репрессий против инакомыслящих и др. В этих условиях можно смело говорить о готовящихся фальсификациях при подсчете результатов голосования.













Кто-нибудь задумывался,

почему в стране нет открытого единого списка (реестра) избирателей;

отсутствуют данные о количестве (тиражах) напечатанных бюллетеней для голосования, сколько отдано их в участковые избирательные комиссии;

почему бюллетени не имеют никакой степени защиты, на них не указываются даже номера участковых комиссий, получивших их для выдачи избирателям;

почему те же печати, которые местные исполкомы, администрации, организовывающие выборы, выдают участковым комиссиям для опломбирования опечатывания урн (ст.51 ИК) не имеют номера самой участковой комиссии (по всей стране они одинаковые под № 1);

почему на законодательном уровне не вводится голосование по почте, как это закреплено в законах о выборах во многих странах, а продолжают проводить досрочное голосование на участках в течение пяти дней до основного дня голосования;

почему в Беларуси не проводятся и запрещены экзитпулы;

почему ни по одному факту грубого нарушения избирательного законодательства ни разу не возбуждались доследственные проверки, уголовные дела и не передавались в суды;

почему суды отказывают в рассмотрении гражданских дел по жалобам о необходимости проведения повторного подсчета голосов, о признании результатов голосования недействительными?





Для многих, надеюсь, ясно: это делается в целях для манипуляций и безнаказанной фальсификации избирательных процессов. Совершенствуется лишь сама практика квази выборов. В последние избирательные кампании регистрируется как можно больше кандидатов даже при наличии выявленных нарушений по сбору подписей, заполнению деклараций, при агитации и т.д. Делается это, со слов Ермошиной, в благих целях для того, чтобы учесть электоральные предпочтения избирателей. На самом же деле - для активизации явки избирателей. А дальше действует сталинское правило: “не важно, кто голосует, важно, кто и как подсчитывает”.

Лукашенко, объявившему себя победителем, нужна демонстрация всенародной поддержки в 2/3 голосов избирателей, чтобы заткнуть рот всем его критикам в стране и за рубежом. Однако я верю: мы сможем сокрушить навязанную нам систему выборов! Лично я буду голосовать против того, чтобы Лукашенко получил мандат на управление страной еще на 5 лет. Я призываю всех, кому дорога Свобода, кто не потерял честь и чувство собственного достоинства, имеет гражданское мужество последовать моему примеру.





Я обязательно приду на избирательный участок желательно в основной день голосования 9 августа. Получу бюллетень, удостоверюсь, что на обратной его стороне имеются подписи не менее 2 членов избирательной комиссии, затем зайду в кабину для тайного голосования, сложу бюллетень пополам с таким расчётом, чтобы на одной его половине были подписи членов избирательной комиссии. На этой половине бюллетеня укажу номер своего избирательного участка и оторву её, а затем положу в карман. Вторую половину сложу и опущу ее в урну для голосования (ст.ст. 44, 72 Избирательного кодекса).





Как юрист с большим опытом скажу: эти действия отвечают принципу свободы волеизъявления, правомерны и полностью соответствуют Избирательному кодексу. После выдачи бюллетеней для голосования каждый избиратель свободен в действиях, например, взять с собой бюллетень, как говорит председатель Центральной комиссии Ермошина, в качестве сувенира, или поступить, как советую я. При подсчете результатов голосования такие половинки бюллетеней, обнаруженные в урне, должны быть учтены и признаны участковой комиссией недействительными, а данные об их количестве - внесены в итоговый протокол.





Замечу: при принятии решения о признании бюллетеня недействительным участковая избирательная комиссия обязательно указывает на его обратной стороне причины недействительности (бюллетень поврежден, испорчен и т.п.). Эта запись заверяется подписями не менее двух лиц, входящих в состав участковой комиссии. Недействительные бюллетени упаковываются отдельно и хранятся до истечения срока, установленного законом (не менее 6 месяцев). Данный порядок прямо предусмотрен ст. ст. 55, 78, 79 Избирательного кодекса.





Как видим, ничего предосудительного в моих действиях нет. Они не противоречат нормам избирательного законодательства, гарантирующим свободу волеизъявления. Если так же поступят и другие противники Лукашенко, те, кто разуверился во всём, то в ящиках для голосования будут обнаружены сотни тысяч таких половинок, а у граждан на руках окажутся другие половинки бюллетеней с подписями двух членов участковой комиссии и ее номером.





При таком положении вещей у организаторов выборов не будет реальной возможности манипулировать нашими голосами. Для всех присутствующих при подсчете голосов наблюдателей, представителей СМИ, представителей кандидатов и иных лиц, а также членов участковых комиссий будет очевидным наличие этих половинок, необходимость признать их недействительными, посчитать и отразить их количество в итоговом протоколе по результатам голосования.





Другой путь в этих обстоятельствах, если на них пойдет кто-либо, - прямая фальсификация: подмена бюллетеней либо неправильный их подсчет и отражение в итоговом протоколе. Но эти действия в уголовном законодательстве оцениваются как подлог, заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования и влекут ответственность по статье 192 УК"





В октябре 2004 года публикация аналогичного содержания появилась крайне поздно, когда уже проходило досрочное голосование по референдуму. И противники референдума не верили, что подобным способом можно поймать за руку фальсификаторов. Но всё же в ряде мест они были пойманы. К примеру, в одной из участковых комиссий г.Борисова в протоколе указали 5 недействительных бюллетеней, а на руках у избирателей этого участка их оказалось 17. Эти обстоятельства послужили основанием для обращения в органы прокуратуры о возбуждении уголовного дела, а в Центральную комиссию - о признании результатов голосования недействительными.





Что дает такой способ проявления волеизъявления? Во-первых, он является законным. Во-вторых, если так поступят многие, то в случае повсеместных фальсификаций у избирателей на руках будут неопровержимые доказательства преступной деятельности организаторов выборов, а у проигравших кандидатов в президенты - возможность в соответствии со статьей 79 Избирательного кодекса требовать от Центральной комиссии признания выборов недействительными.





В-третьих, для кого-то это послужит серьезным предупреждением не совершать преступные действия. В-четвертых, если этот способ будет использован многими (в массовом порядке), он опрокинет всю систему нечестных, непрозрачных выборов, заставит власти пересмотреть подходы к проведению голосования и подсчета голосов избирателей. В-пятых, и, пожалуй, это основное, если таким образом поступят многие, у кандидата, получившего наибольшее число голосов наряду с Лукашенко, (социологические выкладки показывают, что при таком раскладе он не сможет реально набрать 50% плюс один голос), появится шанс выйти во второй тур голосования.





Реализация данного проекта может послужить мощной побудительной мотивацией для тысяч обманутых избирателей, которые, если власти пойдут на прямую фальсификацию результатов голосования, свои половинки бюллетеней принести на объявленное место сбора для проведения протестных акций. Другие, кто по каким-то причинам не сможет или не захочет участвовать в уличных акциях, смогут найти способ передать их организаторам: сфотографировать половину бюллетеня на мобильный телефон и через друзей, направить по адресу почтой, отсканировать и отправить по электронной почте....





Способов много. Всё в наших руках! АйТи специалисты, надеюсь, сумеют разработать способы сбора такой информации и помочь избирателям с помощью цифровой техники направить ее в штабы кандидатов, независимым правозащитным организациям, ведущим наблюдение за выборами, по иным электронным адресам, указанным оппозицией.





Как наиболее эффективная данная система сможет себя проявить тогда, когда избиратели придут на участки в основной день голосования, и там будут находиться национальные, возможно, зарубежные наблюдатели, представители СМИ, доверенные лица кандидатов и другие. Но и при досрочном голосовании недовольные тем, что их загоняют принудительно на участки для голосования, могут таким же способом показать “фигу в кармане”, то есть поступить таким же образом: оторвать половинку бюллетеня и бросить её в урну, а вторую положить себе в карман, и затем найти способ передать ее тем, кто организует систему контроля и обжалования результатов голосования.









Расскажите о данном способе участия в голосовании своим близким, друзьям, по месту жительства, подъезду, коллегам по работе, распространите эту информацию в сети Интернет. Нас хотят заставить жить по лагерному принципу: “Запомни сам, скажи другому: хороший труд - дорога к дому". Так давайте воспользуемся этим принципом себе во благо. Со своей стороны я берусь разработать образцы заявлений в следственные органы, органы прокуратуры о возбуждении уголовных дел по признакам статьи 192 УК и образцы жалоб в территориальные и Центральную комиссию о признании выборов недействительными по избирательным участкам, району города, в целом по стране. Думаю, их можно будет разместить на веб-сайтах или обратиться за их составлением к юристам правозащитных организаций, представителям штабов, свободных профсоюзов и другим профессионалам.





Хочу верить, что альтернативные кандидаты в президенты, члены их штабов, если они искренние патриоты и хотят реальных перемен в стране, глубоко вникнут в предлагаемую идею, отбросят свои амбициозные устремления прорваться во власть, предлагая избирателям голосовать за них, и предпримут всё от них зависящее, чтобы предложенная мною идея была дополнена и эффективно реализована.





Давайте развернем вокруг данного вопроса открытую и конструктивную дискуссию. Если кто-то в кратчайшие сроки предложит что-то лучшее, жизнеспособное, отвечающие реалиям сегодняшнего дня, многие, надеюсь, включатся в работу. Если предлагаемая мною идея будет одобрена и принята к действию, у меня есть предложения, как это всё успешно сделать в полном соответствии с законом.





В тоже время, наблюдая “на удаленке” в сети Интернет, как разворачивается нынешняя избирательная кампания, хочу отметить ее уникальный характер и близость настроения людей к девяностым годам, когда многие стали активно защищать свои права и человеческое достоинство. Смелость людей вселяет надежду, но должен предостеречь: логика событий подсказывает, что наиболее проходные кандидаты могут быть “выбиты из седла” Центральной комиссией по результатам проверок подписных листов и деклараций об имуществе. В этом случае, считаю, что незарегистрированные кандидаты, их штабы и поддерживающие их избиратели обязаны с еще большим приложением сил включиться в работу по проекту “За Беларусь - без Лукашенко!” Карфаген должен быть разрушен!