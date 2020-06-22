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Участие в выборах продолжают 7 претендентов. Кто они?
Источник материала: БДГ
Подписи для проверки сдали в территориальные избирательные комиссии 7 инициативных групп, в том числе ИГ Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО.
Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси.
Поданным Ермошиной, собранные подписи сдали:
Реальное количество сданных подписей для каждого выдвиженца будет известно после проверки, которая завершится 30 июня.
Глава ЦИК также проинформировала, что по состоянию на утро 22 июня полный пакет документов для регистрации предоставил только Бабарико.
Таким образом, из президентской гонки выбыли 8 претендентов:
До 4 июля выдвиженцы должны представить в ЦИК ряд документов: анкету с биографией, декларацию о доходах и имуществе. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля.
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
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Подписи для проверки сдали в территориальные избирательные комиссии 7 инициативных групп, в том числе ИГ Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО. Об этом сообщили в...
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