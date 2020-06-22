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Участие в выборах продолжают 7 претендентов. Кто они?

22.06.2020 12:52 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Подписи для проверки сдали в территориальные избирательные комиссии 7 инициативных групп, в том числе ИГ Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО.

Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Поданным Ермошиной, собранные подписи сдали:

  1. Александр Лукашенко, действующий президент.
  2. Виктор Бабарико, экс-глава Белгазпромбанка.
  3. Валерий Цепкало, экс-глава Парка высоких технологий.
  4. Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского.
  5. Анна Канопацкая, экс-депутат.
  6. Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения «Говори правду».
  7. Сергей Черечень, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады».

Реальное количество сданных подписей для каждого выдвиженца будет известно после проверки, которая завершится 30 июня.

Глава ЦИК также проинформировала, что по состоянию на утро 22 июня полный пакет документов для регистрации предоставил только Бабарико.

Таким образом, из президентской гонки выбыли 8 претендентов:

  1. Олег Гайдукевич, лидер Либерально-демократической партии.
  2. Наталья Кисель, замглавы Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8».
  3. Александр Таболич, рок-музыкант.
  4. Юрий Губаревич, лидер движения «За свободу».
  5. Ольга Ковалькова, сопредседатель «Белорусской христианской демократии».
  6. Николай Козлов, глава Объединенной гражданской партии.
  7. Владимир Непомнящих, представитель ОГП.
  8. Юрий Ганцевич, гомельский фермер-блогер.

До 4 июля выдвиженцы должны представить в ЦИК ряд документов: анкету с биографией, декларацию о доходах и имуществе. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продолжался до 19 июня. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тыс.яч подписей. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всегоране было зарегистрировано 15 инициативных групп.

 
 
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Подписи для проверки сдали в территориальные избирательные комиссии 7 инициативных групп, в том числе ИГ Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО. Об этом сообщили в...
 
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