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«Люблю Родную Мирную Беларусь!» – Домрачева о предстоящих выборах президента в Беларуси

22.06.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Люблю Родную Мирную Беларусь!» – Домрачева о предстоящих выборах президента в Беларуси

Всемирно известная белорусская спортсменка Дарья Домрачева высказала мнение о предстоящих выборах президента в Беларуси. Свою позицию биатлонистка описала в Instagram.


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Всемирно известная белорусская спортсменка Дарья Домрачева высказала мнение о предстоящих выборах президента в Беларуси. Свою позицию биатлонистка описала...
 
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