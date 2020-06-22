Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Источник материала: Tut.by

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель. Об этом ТАСС сообщил представитель дипмиссии.

«Гибель россиянки [на Бали] подтверждаем», — сказал дипломат. «Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми в данном случае процедурами», — отметил представитель посольства.

По информации издания Bali Tribune News , авария произошла в воскресенье около 14.00 по местному времени в самом популярном на острове районе Кута. По предварительным данным полиции, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем спортивного мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. От полученных травм она умерла на месте.

Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу. В Instagram на нее подписаны 1,2 миллиона человек.