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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

22.06.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель. Об этом ТАСС сообщил представитель дипмиссии.

«Гибель россиянки [на Бали] подтверждаем», — сказал дипломат. «Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми в данном случае процедурами», — отметил представитель посольства.

По информации издания Bali Tribune News, авария произошла в воскресенье около 14.00 по местному времени в самом популярном на острове районе Кута. По предварительным данным полиции, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем спортивного мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. От полученных травм она умерла на месте.

Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу. В Instagram на нее подписаны 1,2 миллиона человек.

 
 
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18-летняя Анастасия Тропицель, находившаяся за рулем спортивного мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
 
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