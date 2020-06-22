|
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Источник материала: Tut.by
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель. Об этом
«Гибель россиянки [на Бали] подтверждаем», — сказал дипломат. «Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми в данном случае процедурами», — отметил представитель посольства.
По информации издания
Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу. В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-летняя Анастасия Тропицель, находившаяся за рулем спортивного мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)