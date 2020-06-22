ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Макеты iPhone 12 вновь подтвердили финальный дизайн новинок

22.06.2020 12:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson) у себя в Twitter опубликовал фотографии макетов будущих iPhone 12 от Apple. Об этом сообщает MacRumors.


На изображениях показаны модели трех, а не четырех аппаратов. Но этому есть объяснение. Устройств с экранами на 6,1 дюйма выйдет два. Еще один девайс получит панель на 5,4 дюйма, последний — на 6,7 дюйма.

В остальном макеты подтверждают ранее ходившую в Сети информацию: устройства станут немного тоньше, получат прямые грани в стиле iPhone 5, а также обзаведутся двойными или тройными камерами. Диксон также заявил, что к расположению модулей камеры внутри квадратного блока и размеру выреза под систему датчиков Face ID спереди стоит относиться скептично. Они могут измениться.


Все четыре девайса, скорее всего, выйдут в продажу не раньше октября-ноября. Они получат процессор Apple A14 Bionic и поддержку работы в 5G-сетях. Есть примерные цены: iPhone 12 (5,4 дюйма) — 649 или 699 долларов, iPhone 12 Max (6,1 дюйма) — 799 долларов, iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) — 999 долларов, iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма) — 1099 долларов.

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устройства вряд ли получится купить раньше октября-ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белшина» не смогла отобрать очки у БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика