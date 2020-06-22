Макеты iPhone 12 вновь подтвердили финальный дизайн новинок

Источник материала: Tut.by

Инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson) у себя в Twitter опубликовал фотографии макетов будущих iPhone 12 от Apple. Об этом сообщает MacRumors .





На изображениях показаны модели трех, а не четырех аппаратов. Но этому есть объяснение. Устройств с экранами на 6,1 дюйма выйдет два. Еще один девайс получит панель на 5,4 дюйма, последний — на 6,7 дюйма.

В остальном макеты подтверждают ранее ходившую в Сети информацию: устройства станут немного тоньше, получат прямые грани в стиле iPhone 5, а также обзаведутся двойными или тройными камерами. Диксон также заявил, что к расположению модулей камеры внутри квадратного блока и размеру выреза под систему датчиков Face ID спереди стоит относиться скептично. Они могут измениться.





Все четыре девайса, скорее всего, выйдут в продажу не раньше октября-ноября. Они получат процессор Apple A14 Bionic и поддержку работы в 5G-сетях. Есть примерные цены: iPhone 12 (5,4 дюйма) — 649 или 699 долларов, iPhone 12 Max (6,1 дюйма) — 799 долларов, iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) — 999 долларов, iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма) — 1099 долларов.

Ниже — цены популярных у нас iPhone: