Семья Джорджа Флойда зарегистрировала его имя как торговую марку

Источник материала: ОНТ

Семья Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего в результате жестокого задержания полицией – подала заявку на регистрацию его имени в качестве торговой марки. Об этом информирует TMZ.

Уточняется, что заявку подал брат Джорджа, Филонис Флойд. Организация с правами на торговый знак будет называться «Фонд Джорджа Флойда». В качестве целей существования организации указаны юридические услуги и продажа мерчендайза.

Фонд намерен выпустить собственное приложение для смартфонов. В нем люди смогут найти информацию о реформах в полиции, а также биографические данные о Джордже Флойде.

Ранее в Манчестере (Великобритания) бизнесмен Джорджио Диметро зарегистрировал бренды Black Lives Matter и I Can’t Breath.

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