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Семья Джорджа Флойда зарегистрировала его имя как торговую марку
Источник материала: ОНТ
Семья Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего в результате жестокого задержания полицией – подала заявку на регистрацию его имени в качестве торговой марки. Об этом
Уточняется, что заявку подал брат Джорджа, Филонис Флойд. Организация с правами на торговый знак будет называться «Фонд Джорджа Флойда». В качестве целей существования организации указаны юридические услуги и продажа мерчендайза.
Фонд намерен выпустить собственное приложение для смартфонов. В нем люди смогут найти информацию о реформах в полиции, а также биографические данные о Джордже Флойде.
Ранее в Манчестере (Великобритания) бизнесмен Джорджио Диметро зарегистрировал бренды Black Lives Matter и I Can’t Breath.
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Семья Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего в результате жестокого задержания полицией – подала заявку на регистрацию его имени в качестве торговой марки....
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