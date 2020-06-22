Редкое заболевание сначала лишило британку голоса, а потом заставило говорить с акцентом

Источник материала: Tut.by

Из-за редкого заболевания 31-летняя Эмили из Эссекса (Великобритания) потеряла возможность говорить на несколько месяцев. Но это оказалось не самой большой проблемой, пишет Media Leaks со ссылкой на The Unilad .





Девушка получила черепно-мозговую травму, из-за которой лишилась дара речи — буквально. В течение двух месяцев англичанка не могла произнести ни слова, лечение не давало результатов. Медики провели полное обследование, но КТ и МРТ исключили возможность инсульта — при нем иногда проявляются подобные симптомы. Специалисты предположили, что недуг вызван психологическим состоянием девушки и предложили ей взять отпуск на несколько недель.

Эмили прислушалась к рекомендации, но результат ее не порадовал. Со временем британка восстановила речевую активность, но стала говорить с четырьмя разными акцентами. Несмотря на то, что девушка всю жизнь прожила в Великобритании, теперь она звучит как француженка или итальянка. Если Эмили испытывает стресс, у нее появляется русский акцент.

«Изменился не только мой акцент — я не говорю и не думаю так же, как раньше, и не могу составлять предложения как прежде. Сейчас я даже пишу по-другому, весь мой словарный запас изменился, и мой английский стал хуже, несмотря на то, что я всю жизнь прожила в Великобритании», — рассказала пациентка.

В конце концов, медики диагностировали у нее так называемый синдром иностранного акцента . Что конкретно вызвало это состояние у Эмили, пока не ясно. Синдром иностранного акцента, как правило, возникает в результате инсульта (которого у девушки нет), но также может развиваться от травмы головы, мигрени или проблем развития.

Чтобы избавить от недуга, Эмили раз в неделю ходит на частную вокальную терапию, но медики не дают девушке никаких гарантий.