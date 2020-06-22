Как в 2006-м: монолог матери, у которой в Молодечно задержали сына





"Рэгіянальнай газеты" , своего сына Николая Алейника. За полминуты до того милиционеры успели запихнуть в свой микроавтобус парня в белых кроссовках с жёлтым мешком за спиной. По этим признакам мать узнала на видео, снятом журналистами, своего сына Николая Алейника.





Еврорадио историю его задержания. После выборов 2006-го старших детей Галины Алейник задержали на Октябрьской площади в Минске . Перед выборами 2020-го задержан её младший сын Николай. 22 июня мать пришла к суду в Молодечно, чтобы увидеть своего сына. И рассказалаисторию его задержания.









"Сын сказал, что пойдет на "Цепь солидарности". Я бы и сама пошла, но чувствовала себя не очень. Поэтому говорю: "Ну, сходи тихонько, не высовывайся. Поддержи. Мы же хотим, чтобы всё изменилось". Дала бутылочку воды ему, жара такая... Ну, и пошёл он. А я постоянно переписывалась с ним.





Пришли туда люди, много людей. Он здесь никого особо не знает, так как учился в Москве, в Высшей школе экономики. Рядом с парком он был, писал, что здесь большая цепь. Ну и ничего же не делали, стояли просто, на расстоянии, так как дистанцию выдерживали. У нас народ выдерживает это всё, в отличие от некоторых.





Где-то в 21:30 написала: "Сын, давай может домой, темнеть уже начало". Он пишет: "Скоро приду". А где-то в 22:00 я увидела в "Телеграме" — начались задержания в Молодечно и там отбивали парня. А меня начало трясти изнутри — так, как в 2006 году, когда в Минске на [Октябрьской] площади исчезли мои старшие дети... Звоню — не отвечает. Как в 2006-м... Начала пересматривать видео — не было видно. Только кроссовочки белые, и что-то жёлтенькое. А у него желтый мешок был.





Старший сын позвонил — сказал, что Колю задержали. Я позвонила в РОВД — ничего не сказали. Паспорт привозите, приезжайте, ближайшему родственнику что-то скажем. Ну что делать? Поехали в РОВД. Волновал меня только один вопрос: где мой сын? Но там все категорически отказывались говорить.





Три часа прошло. Я говорю: ну так вы же должны его выпустить? Много там милиционеров было, омоновцы рядом бегали. Зомбированные какие-то. Я говорю: "Вы за что задержали парня?" Молчат. Зомбированные. Не знаю, что там с ними. Не думаю, что их наркотиками накалывают, но натуральные зомби. Глаза нечеловеческие. Но дай им Бог здоровья.





В итоге кто-то подошёл — не знаю кто — и сказал: "Да, здесь. Ведётся опрос". Я переспраш ю: "Допрос?" — "Нет, опрос". — "Сколько его можно вести?" — "До 12 часов" — "А, то есть это будет до утра?!" — "Возможно".





Откуда-то силы взялись. Откуда-то у мам берутся силы, когда их детей обижают. Где-то в 11 вечера я туда приехала. И где-то в час ночи мне наконец сказали, что административное дело. Неповиновение сотрудникам милиции. Ещё кто-то вышел: а пьёт ли ваш сын? А принимает ли что-то? Думаю, неужели сейчас наркотики подкинут? Коля не пьёт, не курит, у него с сердцем проблемы... После уже выгонять нас начали. Мы ещё на улице были, я в окошко смотрела. Догадалась, где он был... Надеюсь, не избили его, как в 2006 году моих старших детей...





Сколько человек задержано в Молодечно 20 июня, пока непонятно. Судить их будут сегодня, скорее всего после обеда. Заседание пройдёт дистанционно — по "Вайберу".