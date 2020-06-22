Россия подпортит жизнь белорусскому ПВТ





«Ведомости» , правительство России планирует снизить для российских ИТ-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Как пишет газета, правительство России планирует снизить для российских ИТ-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.





Кроме того, для технологических компаний будет отменен НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии.





«Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские ИТ-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке», — пишет издание.





С помощью маневра российские власти рассчитывают не только стимулировать экспорт российского софта, но и вернуть российские компании из других юрисдикций обратно в страну.