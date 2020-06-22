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Россия подпортит жизнь белорусскому ПВТ
Источник материала: Партизан
Российские власти готовят так называемый налоговый маневр в ИТ-отрасли, реализация которого может заметно осложнить процветание белорусского Парка высоких технологий, особенно с учетом возможного переизбрания Лукашенко на 6-й срок.
Как пишет газета
Кроме того, для технологических компаний будет отменен НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии.
«Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские ИТ-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке», — пишет издание.
С помощью маневра российские власти рассчитывают не только стимулировать экспорт российского софта, но и вернуть российские компании из других юрисдикций обратно в страну.
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Российские власти готовят так называемый налоговый маневр в ИТ-отрасли, реализация которого может заметно осложнить процветание белорусского Парка высоких...
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